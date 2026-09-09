Kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" nastavljena u Beču

Međunarodna multimedijalna kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske „Upoznajte srpsko stradanje“ („Learn About Serbian Suffering“) nastavljena je u Beču. Srpsko istorijsko iskustvo predstavljeno je na njemačkom jeziku, putem digitalnog sadržaja, u neposrednoj blizini Bečke državne opere.

Pripadnici brojne srpske zajednice, ali i turisti i posjetioci iz različitih dijelova Evrope i svijeta mogu da vide sadržaje posvećene srpskom stradanju u dvadesetom vijeku. Prikazani su različiti periodi stradanja srpskog naroda: od Prvog i Drugog svjetskog rata, preko Genocida nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941-1945) i stradanja srpske djece u logorima, do stradanja srpskih civila tokom ratova devedesetih godina, sve sa ciljem da ovaj dio istorije bude dostupan i publici koja o njemu do sada nije imala priliku da sazna više.

Posebnost bečke postavke je upravo u tome što sadržaj nije smješten u galerijski ili muzejski prostor, već je iznesen u jedan od najprometnijih i najprepoznatljivijih dijelova austrijske prestonice. Prolaznici zastaju, čitaju sadržaj na njemačkom jeziku, fotografišu prikazane materijale i raspituju se o istorijskim događajima.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić kaže da je suština kampanje da srpske žrtve budu vidljive i sačuvane u evropskom i svjetskom pamćenju.

"Danas smo u Beču, u samom srcu Evrope, a sljedeća stanica je Rim. To je nastavak jedne iste misije, da srpske žrtve budu vidljive, imenovane i sačuvane u evropskom i svjetskom pamćenju", rekao je Bojić.

On je istakao da je važno što se sadržaj u Beču predstavlja na njemačkom jeziku, jer je namjera da dođe do ljudi koji o srpskom stradanju možda do sada nisu imali priliku da čuju ili pročitaju dovoljno.

"Ne tražimo poseban tretman. Tražimo pravo da naša priča bude saslušana, kao što svaki narod ima pravo da govori o svojim žrtvama", poručio je Bojić.

Realizaciju kampanje u Beču podržali su Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Predstavništvo Republike Srpske u Austriji, u okviru nastojanja da se pitanje kulture pamćenja i srpskog istorijskog iskustva otvori i izvan prostora bivše Jugoslavije.

Beč je druga velika tačka međunarodne kampanje „Upoznajte srpsko stradanje“, pokrenute u Njujorku. Nakon Austrije, kampanja se nastavlja u Rimu, gdje će digitalni sadržaj biti prikazan na više lokacija u italijanskoj prestonici