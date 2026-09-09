Vlada Srpske finansirala nabavku prvog čamca za spasilačke intervencije

Gorska služba spasavanja /GSS/ Bijeljina dobila je svoj prvi čamac za spasilačke i interventne aktivnosti na vodi, za koji je sredstva obezbijedila Vlada Republike Srpske, kojoj su zahvalili jer im je omogućila da u situacijama ugrožavanja ljudskih života na vodi reaguje brže, sigurnije i efikasnije.

"Naša služba djeluje na području koje se nalazi između dvije velike rijeke – Save i Drine. Upravo su intervencije na vodi godinama predstavljale jedan od najvećih izazova za naše spasioce. Do sada smo, u situacijama kada je bilo potrebno djelovati na vodi, često bili prinuđeni da se oslanjamo na pomoć i ustupanje plovila drugih ljudi", ukazali su iz bijeljinskog GSS-a.

Iz ove službe su podsjetili da su se o ovom pitanju obratili premijeru Republike Srpske Savi Miniću, nakon čega je Vlada Srpske prepoznala značaj ovog zahtjeva i obezbijedila sredstva za nabavku čamca sa pripadajućom opremom.

"Ova pomoć za nas nije samo finansijska podrška. Čamac je namijenjen za traganje i spasavanje, intervencije u poplavama, spasavanje na rijekama i jezerima i sve druge situacije u kojima je neophodno brzo i bezbjedno djelovanje naših spasilaca na vodi. Hvala Vladi Srpske i premijeru Miniću", istakli su iz GSS-a na "Instagramu".

Oni su napomenuli da je ovim čamcem GSS Bijeljina dobila novi operativni kapacitet i sada imaju obavezu da ovaj resurs stave u funkciju građana i da, kroz dodatnu obuku i opremanje spasilaca, obezbijede najviši mogući nivo spremnosti.

"Jer kada je nečiji život u opasnosti, brzina reakcije, obučenost i opremljenost mogu napraviti razliku", naveli su iz GSS-a Bijeljina.

Oni su zahvalili svima koji su prepoznali značaj jačanja spasilačkih kapaciteta i pomogli da GSS Bijeljina bude spremnija za izazove.

"Spremni da pomognemo - na kopnu, na vodi, u svakom trenutku", poručili su iz bijeljinske Gorske službe spasavanja.