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Dodik: Karen Pirs posljednja osoba koja smije da drži predavanja o principima ili moralu

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08.09.2026 21:33

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Karen Pirs, specijalni izaslanik Velike Britanije za zapadni Balkan, ponovo je iskoristila priliku da izriče lekcije i osude koje joj, po svim mjerilima, ne pripadaju, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Žena koja se godinama hvalila bonskim ovlaštenjima i kolonijalnim pristupom u samom srcu Evrope posljednja je osoba koja smije da drži predavanja o principima, međunarodnom pravu ili moralu. Iz sadašnje američke administracije su joj rekli da se oni nikada ne bi hvalili bonskim ovlaštenjima, ni privatno ni javno", napisao je Dodik na Iks-u.

Poručio je da je dosta bilo da se iz Velike Britanije dijele "lekcije" nama.

"Posebno kada se sjetimo da je posljednji britanski angažman bio usmjeren na očuvanje i jačanje Kristijana Šmita, a da je krajnji cilj bio pretvaranje BiH u deponiju za migrante koje želi da protjera sa svoje teritorije. Još je tužnije, i gotovo cinično, kada Karen Pirs pominje Drugi svjetski rat u osudi Srbije. Nigdje se ne može pronaći da je bilo ko iz Velike Britanije - zemlje koja je u Evropskoj uniji bila zajedno sa Hrvatskom - ijednom riječju osudio sahranu Dinka Šakića 2008. godine u ustaškoj uniformi. Tišina tada, moralizovanje sada. To nije princip. To je selektivna politička instrumentalizacija", poručio je Dodik.

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Graniči se, dodaje on, s monstruoznošću ideja da je moguće čitavom jednom narodu i slobodnim ljudima zabraniti ili ograničiti pravo na sahranu i odlazak na nju.

"Srpski narod, kao i svaki drugi, ima pravo na iskrenu emociju prema vremenu koje je za njega bilo borba za opstanak i borba da se ne ponovi prošlost - prošlost protiv koje Karen Pirs nije smatrala potrebnim da opominje druge kada su sahranjivali zlikovce u ustaškim uniformama. U onome što ona, vođena željom da ponovo igra kolonijalnu igru mržnje, naziva uvredljivim epitetima, svaki razuman čovjek vidio je prostu činjenicu: srpski narod se slobodno okupio na sahrani, izrazio emociju prema preminulom i to učinio bez ijedne riječi ili gesta koji bi izašao iz okvira pijeteta i elementarnog ljudskog poštovanja", smatra Dodik.

Navodi da dok Karen Pirs dijeli lekcije, na Balkanu će ljudi i dalje umirati, sahranjivati i pamtiti.

"Pravo na sjećanje nije zločin. Pravo na sahranu nije prijetnja. A pravo da se odupreš kolonijalnom moralizovanju - to je pravo koje niko, pa ni Karen Pirs, ne može da oduzme", poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

Karen Pirs

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