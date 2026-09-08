Cvijanović i Minić sa Darom iz Jasnovca

Autor:ATV redakcija
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Kandidati SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić sastali su se u Drakseniću kod Kozarske Dubice sa mladom glumicom Biljanom Čekić i zahvalili za podršku.
"Sa našom mladom glumicom Biljanom Čekić, koja je maestralnom ulogom Dare iz Jasenovca zauvijek osvojila srca svih nas. Hvala na podršci", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
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