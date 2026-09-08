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Cvijanović i Minić sa Darom iz Jasnovca

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08.09.2026 21:59

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Минић, Чекић и Цвијановић
Foto: Instagram

Kandidati SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić sastali su se u Drakseniću kod Kozarske Dubice sa mladom glumicom Biljanom Čekić i zahvalili za podršku.

"Sa našom mladom glumicom Biljanom Čekić, koja je maestralnom ulogom Dare iz Jasenovca zauvijek osvojila srca svih nas. Hvala na podršci", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Biljana Čekić

Savo Minić

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