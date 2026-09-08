Cvijanović i Minić sa Darom iz Jasnovca

Kandidati SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić sastali su se u Drakseniću kod Kozarske Dubice sa mladom glumicom Biljanom Čekić i zahvalili za podršku.

"Sa našom mladom glumicom Biljanom Čekić, koja je maestralnom ulogom Dare iz Jasenovca zauvijek osvojila srca svih nas. Hvala na podršci", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

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