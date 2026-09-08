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Nešić: Konaković ne može nanijeti štetu Srbiji, ali itekako nanosi štetu BiH

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08.09.2026 19:46

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Ненад Нешић, предсједник ДНС-а
Foto: ATV

Predsjednik DNS Nenad Nešić poručio je da Elmedin Konaković ne može nanijeti štetu Srbiji, ali i te kako nanosi štetu BiH.

"Ne bi li popravio poljuljani rejting NIP-a, Konaković otvara diplomatski rat sa Srbijom, ugrožava unutrašnje odnose u BiH, ali i namjensku industriju u FBiH. Šta ćemo ako Srbija na ovo kaže da nema više baruta za namjensku industriju u FBiH? Ko će biti kriv zbog katanca na firmama? Šta ćemo ako plin prestane prolaziti dalje od Zvornika? Ko će biti kriv za hladne radijatore u Sarajevu?", pita Nešić.

Konakovićev populizam, ističe Nešić, može koštati isključivo privredu i građane FBiH.

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"On vara i sopstveni narod. Zamislite, informiše da je protjerao službenika ambasade Srbije kojem je mandat istekao prije mjesec dana i koji je odavno u Beogradu. To govori šta Konaković misli o svojim biračima i kako ih obmanjuje", dodaje Nešić.

Siguran sam u jedno, a to je da će upravo ti birači dati voljno Konakoviću u oktobru, te da će on biti trajno opozvan.

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Nenad Nešić

Elmedin Konaković

Srbija

BiH

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