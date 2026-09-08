Dodik: Od Blanuše bi bilo poštenije da kaže 'ne smijem, slab sam'

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se od odgovornosti ne bježi već da se ona preuzima, a da je SDS-ov kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša pokazao slabost izbjegavajući TV duel sa SNSD-ovim kandidatom Savom Minićem.

"Kaže Branko Blanuša da sam izbjegao duel sa Jelenom Trivić. Fotografije iz 2022. pokazuju ko je stajao pred kamerama, a čije je mjesto ostalo prazno. Pred činjenicama nema mnogo prostora za izgovore", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, koš je jasnije što se danas od direktnog duela sklanja isti čovjek koji je već pokazao koliko je slab.

On je dodao i da Blanuša kaže da "ne može" na duel jer je zakazao razgovore sa građanima.

"Poštenije i časnije bi bilo da kaže: `Ne smijem. Slab sam. Strah me je duela`. Umjesto toga objašnjava da kandidat za predsjednika nema sat vremena da ga čuje cijela Republika Srpska", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da bi ga na RTRS-u čula cijela Republika Srpska, u razmjeni argumenata sa Savom Minićem s kojim se bori za glasove naše Republike, prenosi "Srna".

Blanuša je, kaže Dodik, već jednom bježao od kandidature za predsjednika, da je glasao protiv sebe i predlagao druge umjesto sebe, a sada isto radi s TV duelom, koristi isti obrazac: slabost, izbjegavanje, izgovori.

Dodik je naglasio da predsjednik Republike ne smije da laže, ne smije da bježi od odgovornosti, teških pitanja i protivnika, a nikako ne smije da se od sopstvenog kukavičluka brani neistinama koje se razotkriju sa dva klika.

"Od odgovornosti se ne bježi. Ona se preuzima. Ili si spreman ili nisi. Ili jesi ili nisi. Savo jeste i zato biće, i u studiju i na mjestu predsjednika Republike Srpske", zaključio je Dodik.