"NATO bombardovanje Srpske je zločin bez presedana"

Svaki kalendar ima datume koje bismo rado zaboravili, ali istorija pamti i onda kada mi, suočeni sa težinom prošlosti, poželimo da se ti datumi i događaji koji se vezuju za njih nikada nisu ni desili, a jedan od takvih je, nažalost, i sjećanje na srpske žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Sjećanje na teške trenutke, crne datume i ogromnu srpsku žrtvu tokom naše istorije je najbolnija, ali i najglasnija vrsta tišine. Za mene, kao nekoga ko voli svoj narod i svoju Republiku Srpsku, sjećanje na srpske žrtve je najdublji čin patriotizma. Biti patriota ne znači samo slaviti uspjehe, već njegovati kulturu sjećanja i čuvati od zaborava one koji su platili najveću cijenu za Republiku Srpsku i njenu slobodu", istakao je Dodik.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine koje će biti održano sutra u Istočnom Sarajevu, Dodik je u izjavi za Medijski sistem Republike Srpske - SRNA podsjetio da su NATO avioni 10. aprila 1994. godine počeli bombardovanje vojnih i civilnih srpskih ciljeva u okolini Goražda, a u zločinačkim operacijama nazvanim "Namjerna sila" i "Mrtvo oko" od 31. avgusta do 14. septembra 1995. bombardovali su srpske ciljeve širom Republike Srpske.

"Kada govorimo o ovim danima, uvijek razmišljam o nedužnim civilima, o onima koji su tog dana samo željeli da žive i prežive rat, izgubljenim mladostima i o porodicama kojima je tih dana stalo vrijeme, a tuga i bol postali vječni saputnici. Takođe, razmišljam i o onima koji su donijeli odluku o bombardovanju srpskih civila, ali i pilotima koji su nemilosrdno izbacivali smrtonosni teret na civile, među kojima su i sestra i brat Radmila i Radenko Galinac čiji su životi ugašeni 9. septembra 1995. godine na lokalitetu Semizovca od bombi bačenih u ime vojne sile koja sebe naziva 'čuvarom mira',"istakao je Dodik.

On je rekao da ta bomba nije pogodila vojni cilj, niti je zaustavila građanski rat u BiH, već je pogodila srce i dušu jedne porodice, uništila svijet njihovih roditelja i ostavila neizbrisiv ožiljak i ranu na duši cijelog Istočnog Sarajeva i Republike Srpske.

"Da tragedija bude još veća, njihov brat Radovan, Radenkov brat blizanac, poginuo je samo dvije sedmice ranije. To je zločin koji se ne može ničim pravdati. A danas, kažu, da NATO bombardovanje nije bila agresija!? Jeste, klasični primjer agresije, kao što je i 1999. godine bila agresija na Srbiju", rekao je Dodik.

On je naglasio da posljedice NATO agresije traju i danas i ko zna koliko će još trajati, jer smrtonosni teret koji su piloti NATO saveza izbacili sa neba iznad Republike Srpske bila je municija punjena osiromašenim uranijumom.

"Ne samo da su ubijali ljude tokom operacija koje su cinično nazivali 'Namjerna sila' i 'Mrtvo oko', već su zatrovali i zemlju i vodu i vazduh što samo po sebi govori o zlokobnoj prirodi ovih napada, a čije posljedice trpimo i danas dok nam djeca i stanovništvo masovno obolijeva od karcinoma najtežih vrsta", istakao je Dodik.

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On je naveo da je NATO bombardovanje bilo zločin bez presedana, zločin protiv čovječnosti sa jasnom genocidnom namjerom da se uništi Republika Srpska i sve što je srpsko na ovim prostorima.

"Zato je naša obaveza da ne dozvolimo da vrijeme obriše lica nedužnih srpskih žrtava iz našeg kolektivnog sjećanja, jer ako zaboravimo njihovu patnju i njihovu žrtvu koju su podnijeli, gubimo dio sebe i svoje budućnosti", istakao je Dodik.

On je rekao da svaki stanovnik Republike Srpske mora da osjeća odgovornost prema onima kojih više nema i koji su svoje živote ugradili u temelje Srpske, a da njihova imena izgovaramo sa ogromnim poštovanjem.

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"Republika Srpska pamti i pamtiće nemilosrdne zvukove NATO aviona i tugu koja nas je tada ujedinila zbog žrtve koja je postala dio temelja na kojem danas gradimo svoje živote u slobodnoj Republici Srpskoj. Sjećanje na žrtve NATO agresije je sjećanje na nepravdu, ali i podsjetnik na snagu naroda koji je, uprkos svemu, preživio i opstao, jer mnogi ne bi izdržali sve ono što je izdržao srpski narod i Republika Srpska tokom građanskog rata u BiH. I zato je naš cilj i cilj naših institucija Republika Srpska, da je čuvamo i sačuvamo, da je gradimo, da bude još bolja, modernija, snažnija i ljepša za život naših stanovnika i generacija koje dolaze sa željom da se zlo koje smo mi preživjeli više nikada ne ponovi", poručio je Dodik.

(SRNA)