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Zeljković: SNSD vodi odgovornu politiku

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08.09.2026 19:27

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Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.
Foto: ATV BL

Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Izborne jedinice 3, Bogoljub Zeljković, izjavio je u Driniću da ta stranka vodi odgovornu politiku i da je za nju svako mjesto važno.

"Ono što mi možemo da pomognemo, je odnos prema ovakvim opštinama gdje svakako slušamo potrebe građana, slušamo potrebe načelnika i pokušavamo da podržimo da li poljoprivrednike, da li svakako da pokušamo u smislu privrednom da obezbijedimo nova radna mjesta. To su neki prioriteti u našim politikama u narednom periodu", rekao je Zeljković.

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Zeljković je na izbornoj tribini u Driniću pozvao birače da glasaju za kandidate SNSD-a za predsjednika Srpske Savu Minića i člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović.

(RTRS)

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Bogoljub Zeljković

SNSD

Politika

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