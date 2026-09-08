Logo

Lavrov: Vitkof i Kušner nisu tražili ništa nemoguće, Evorpa čini suprotno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 22:50

Komentari:

0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner u pregovorima sa Rusijom o Ukrajini nisu zahtijevali ništa nemoguće niti su iznosili nemoguće zahtjeve, ali Evropa čini suprotno, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Vitkof i Kušner suočavaju se sa problemom i ne zahtjevaju ništa što jednostavno nije pošteno i nemoguće, dok Evropa čini suprotno", istakao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Evropa trenutno ne uspjeva da učestvuje u traženju rješenja u Ukrajini i biće joj veoma teško da ponovo dobije sličnu priliku, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Evropa

Stiv Vitkof

Komentari (0)

Pročitajte više

Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

Region

Turistkinju u Puli upozorila na požar, njen potez ju je šokirao

2 h

0
Поднесена пријава против Мила Ђукановића

Region

Podnesena prijava protiv Mila Đukanovića

2 h

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Olimpijakos se oprostio od Kovačevića

2 h

0
crna kafa turska kafa vitamin B

Savjeti

Ne bacajte talog kafe: Pomiješajte ga s ovim sastojkom i iskoristite za čišćenje

2 h

0

Više iz rubrike

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorava: Mađarskoj prijeti dužničko ropstvo

3 h

0
Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.

Svijet

Banjalučanin papreno kaženjen jer je na pumpi proveo svega 39 sekundi

3 h

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Svijet

Decenijama jedini u selu od 14 kuća: Ima 70 godina i samo jedan veliki strah

5 h

0
Новац еври

Svijet

Našli ste novčanicu od 50 evra ispod brisača? Budite oprezni, to je zamka

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Iran pokrenuo novi napad na brodove američke mornarice

22

58

Muškarac iz BiH u apsurdnom vakuumu, nijedna država ga neće

22

53

Ranjen pjevač Aziz

22

50

Lavrov: Vitkof i Kušner nisu tražili ništa nemoguće, Evorpa čini suprotno

22

49

Turistkinju u Puli upozorila na požar, njen potez ju je šokirao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima