Lavrov: Vitkof i Kušner nisu tražili ništa nemoguće, Evorpa čini suprotno

Autor:ATV redakcija
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Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner u pregovorima sa Rusijom o Ukrajini nisu zahtijevali ništa nemoguće niti su iznosili nemoguće zahtjeve, ali Evropa čini suprotno, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Vitkof i Kušner suočavaju se sa problemom i ne zahtjevaju ništa što jednostavno nije pošteno i nemoguće, dok Evropa čini suprotno", istakao je Lavrov.
Prema njegovim riječima, Evropa trenutno ne uspjeva da učestvuje u traženju rješenja u Ukrajini i biće joj veoma teško da ponovo dobije sličnu priliku, prenosi Srna.
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