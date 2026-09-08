Lavrov: Vitkof i Kušner nisu tražili ništa nemoguće, Evorpa čini suprotno

Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner u pregovorima sa Rusijom o Ukrajini nisu zahtijevali ništa nemoguće niti su iznosili nemoguće zahtjeve, ali Evropa čini suprotno, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Vitkof i Kušner suočavaju se sa problemom i ne zahtjevaju ništa što jednostavno nije pošteno i nemoguće, dok Evropa čini suprotno", istakao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Evropa trenutno ne uspjeva da učestvuje u traženju rješenja u Ukrajini i biće joj veoma teško da ponovo dobije sličnu priliku, prenosi Srna.