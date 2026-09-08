Banjalučanin papreno kaženjen jer je na pumpi proveo svega 39 sekundi

Jedan Banjalučanin, koji živi u Austriji, dobio je zahtjev da plati 374 evra nakon što je na zatvorenoj benzinskoj pumpi proveo samo 39 sekundi.

Njegovo iskustvo je, kako kaže, ujedno i upozorenje brojnim građanima iz BiH koji žive ili putuju kroz Austriju, jer i kratko skretanje na privatni prostor može završiti advokatskim pismom.

Na prvi pogled, riječ je o običnoj pumpi. Tu su nadstrešnica, aparati za gorivo, istaknute cijene, pa čak i cisterna parkirana uz objekat. Tek nakon što je skrenuo sa ceste, Banjalučanin je shvatio da pumpa ne radi.Odmah je nastavio dalje, ali su njegov ulazak i izlazak zabilježile nadzorne kamere. Fotografije koje je dostavio BL portalu pokazuju da je automobil snimljen 5. jula u 18.21.43, a zatim ponovo u 18.22.22.

"Ovo je za vjerovali ili ne“, napisao je čitalac, objašnjavajući da je ušao, vidio da je pumpa zatvorena i otišao.

Gotovo dva mjeseca kasnije, stiglo mu je preporučeno pismo advokatske kancelarije. Od njega se traži da uplati 374 evra kao vansudsko poravnanje zbog navodnog smetanja posjeda. Ako plati, druga strana neće podnijeti tužbu.Tu, prema riječima Banjalučanina, troškovima možda nije kraj.

"Kažu da će doći i još 400 evra, kao za troškove advokata koji je obradio kaznu“, napisao je Banjalučanin.

Taj dodatni iznos nije naveden u pismu koje nam je dostavio, pa još nije moguće potvrditi da će zaista biti naplaćen. Ukoliko mu stigne i drugi zahtjev, jedno skretanje na zatvorenu pumpu moglo bi ga koštati oko 775 evra.Ista pumpa već poznata po sličnim slučajevima.

Dokumentacija potvrđuje da se sve dogodilo na pumpi u Velersdorfu, nedaleko od Beča. Samo pet dana prije ulaska Banjalučanina, o istoj lokaciji pisao je austrijski „Kronen Cajtung“.

Jedan vozač je na pumpi proveo minut i 28 sekundi kako bi iz gepeka izvadio vodu. Dvije sedmice kasnije, dobio je zahtjev da plati 372 evra. Austrijskom listu javili su se i drugi ljudi koji su pisma dobili nakon kratkog zaustavljanja ili okretanja vozila.

Operater pumpe Nikol Bibaj potvrdio je da je riječ o privatnom prostoru na kojem nisu dozvoljeni zaustavljanje, okretanje ni prolazak. Potvrdio je i da je pumpa zatvorena, ali da nadzorne kamere nastavljaju da rade.Kako je objasnio, ugovor sa firmom koja kontroliše prostor traje do kraja 2026. godine.Gorivo se, dakle, više ne prodaje, ali se automobili koji skrenu sa ceste i dalje fotografišu.

Na ulazu postoje table sa natpisima „Privatgrundstik“ i "Durhfart verboten“, odnosno "privatni posjed“ i "zabranjen prolazak“. Austrijski novinari naveli su da su upozorenja mala i postavljena sa strane, pa ih vozač može primijetiti tek kada je već ušao.

Čitalac "BL portala" vjeruje da izgled objekta i parkirana cisterna ostavljaju utisak da pumpa radi. Nismo mogli potvrditi njegovu tvrdnju da je cisterna namjerno ostavljena kao mamac. Riječ je o nekadašnjoj pravoj pumpi koja je zatvorena, dok njen ulaz nije fizički blokiran.Nije kazna policije.

Iako ga vozači najčešće nazivaju kaznom, ovaj novac ne traže policija ni sud. Riječ je o privatnoj ponudi za poravnanje zbog navodnog ometanja posjeda, u Austriji poznatog kao „Besitzstörung“.Austrijski auto-klub OAMTC upozorava da njegove pravne službe samo u Beču, Donjoj Austriji i Burgenlandu godišnje dobiju više od 1.000 sličnih slučajeva.

Austrija je početkom 2026. smanjila troškove jednostavnih sudskih postupaka kako bi ograničila ovakav način naplate. Ipak, potrošačke organizacije savjetuju da se pristiglo pismo ne baca niti automatski plaća, već da se odmah odnese na pravnu provjeru.

Za Banjalučanina koji nam se javio jedno kratko skretanje završilo je sa dvije fotografije nadzorne kamere, zahtjevom za 374 evra i najavom da bi mu mogli obračunati još oko 400 evra advokatskih troškova.