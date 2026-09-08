Ne bacajte talog kafe: Pomiješajte ga s ovim sastojkom i iskoristite za čišćenje

Poslije jutarnje kafe talog najčešće završi pravo u kanti, ali njegova zrnasta struktura može biti korisna i prilikom čišćenja pojedinih površina u domu.

Jedan od trikova koji se dijeli na društvenim mrežama podrazumijeva kombinovanje taloga kafe i običnog bijelog sirćeta. Tako se dobija jednostavna domaća smjesa koja može pomoći kod pojedinih tvrdokornih naslaga.

Ipak, važno je odmah naglasiti da ova kombinacija nije univerzalno sredstvo za čišćenje i da postoje površine na kojima je ne bi trebalo koristiti.

Kako napraviti smjesu od taloga kafe i sirćeta?

Potrebna su samo dva sastojka:

250 ml bijelog sirćeta

jedna supena kašika taloga kafe

Pomiješajte ih neposredno prije upotrebe. Smjesu nanesite sunđerom na površinu koju želite očistiti, ostavite nekoliko minuta, a zatim nježno istrljajte i dobro isperite toplom vodom.

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Talog kafe prvenstveno d‌jeluje kao blagi mehanički abraziv, odnosno pomaže pri ribanju, dok sirće zbog svoje kiselosti može pomoći kod određenih mineralnih naslaga.

Kada je riječ o masnoći, međutim, običan deterdžent za suđe često će biti efikasniji od sirćeta jer je upravo namijenjen njenom uklanjanju.

Gd‌je se može koristiti?

Ovakvu smjesu možete isprobati na pojedinom zagorjelom posuđu i drugim otpornim površinama, ali je najbolje prvo testirati je na malom i manje vidljivom mjestu.

Poseban oprez potreban je kod šerpi i tava. Prije ribanja provjerite od kojeg su materijala i kakav premaz imaju.

Neljepive premaze ne bi trebalo snažno ribati talogom kafe jer abrazivne čestice mogu oštetiti površinu. Isto pravilo važi za druge materijale koji se lako grebu.

Ovo nikako nemojte čistiti sirćetom

Najvažnije upozorenje odnosi se na mermer, granit i druge površine od prirodnog kamena.

Kiseline poput sirćeta mogu oštetiti kamen ili njegov zaštitni sloj, zbog čega ova domaća smjesa nije dobar izbor za takve radne ploče i površine.

Oprez je potreban i kod drveta, pojedinih metala i predmeta s osjetljivim završnim premazima.

Zbog toga ideja da se jednom domaćom smjesom može bezbjedno očistiti gotovo sve u kući zvuči primamljivo, ali nije dobra praksa.

Još jedna upotreba prije nego što završi u kanti

Ako svakodnevno kuvate kafu, ovaj trik može biti način da dio taloga iskoristite još jednom prije nego što ga bacite.

Najvažnije je imati na umu da domaće sredstvo nije automatski bezbjedno za svaku površinu samo zato što je napravljeno od sastojaka koje već imamo u kuhinji.

Za tvrdokornu naslagu na odgovarajućoj i otpornoj površini talog kafe može pomoći pri ribanju. Za mermernu ploču, osjetljivo drvo ili tavu s neljepljivim premazom bolje je izabrati sredstvo namijenjeno upravo toj vrsti materijala, prenosi Ona.