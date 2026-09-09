Preminula žena ranjena u krvavom piru u Velikom Gradištu: Brat je upucao, pa ubio još dvije osobe i sebe

Anita Č. (46), koja je teško povređena u krvavom masakru u Velikom Gradištu 29. avgusta, preminula je u bolnici. Time je broj žrtava nezapamćenog zločina porastao na tri.

Motiv ove tragedije leži u višemjesečnom sukobu oko imovine.

Prema dosadašnjim informacijama, B. K. je najprije pozvao svoju sestru u roditeljsku kuću, gdje je od nje navodno tražio da mu prepiše imovinu. Kada ga je ona zamolila da sačekaju najmanje 40 dana od sahrane njihovog oca, B. K. je, kako se sumnja, izvadio pištolj i pucao joj u glavu.

Teško povrijeđena žena uspjela je da izađe iz kuće i stigne do ulice, gdje ju je, prema dostupnim informacijama, primijetila djevojčica koja je prolazila biciklom i alarmirala komšije. Ona je potom prevezena u bolnicu, ali je nekoliko dana kasnije podlegla povredama.

Nakon napada na sestru, B. K. je pješice otišao do njene kuće, udaljene oko 300 metara, gdje je nastavio krvavi pohod.

U kući je zatekao njenog supruga S. Č. (48), lokalnog vatrogasca, kojeg je usmrtio hicem u glavu dok je bio u krevetu. U napadu je teško povrijeđena i majka S. Č., koja je takođe pogođena u glavu i prevezena u bolnicu.

Na spratu kuće nalazila se i J. Č. (19), jedino dijete u porodici, koja je takođe ubijena.

Nakon krvavog pohoda, B. K. je izvršio samoubistvo.

Mještani Velikog Gradišta ostali su u dubokom šoku i nevjerici.

"Ovo je katastrofa. Čim je čovjek umro, krenule su svađe oko kuće. Kćerka ga je sahranila jer sa sinom nije bio u dobrim odnosima. On je došao sa namerom da ih sve pobije. Zar je kuća vrijednija od tri života?", rekli su ogorčeni mještani za medije, pitajući se kako niko na njegovom radnom mjestu nije primijetio da je čovjek bio "tempirana bomba".

Nastradali vatrogasac S. Č. i njegova kćerka J. Č. sahranjeni su na lokalnom groblju uz prisustvo hiljada ljudi, zbog čega je opelo kasnilo dva sata. Sa druge strane, izvršilac ovog zločina sahranjen je u tišini u Požarevcu, bez prisustva nekadašnjih kolega i komšija.

(Telegraf)