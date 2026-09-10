"Tužilaštvo BiH nijemo na mučki zločin nad Srbima na Crnom vrhu"

Na Crnom vrhu kod Zvornika danas su obilježene 34 godine od stradanja 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i civila, koje su na današnji dan 1992. godine iz zasjede ubili muslimani iz Srebrenice.

Član Predsjedništva Gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik Staka Petrović poručila je da Tužilaštvo i Sud BiH treba da bude sramota što još nikoga nisu osudili, niti podigli optužnicu za svirepo ubistvo civila koji su se kamionima i automobilima kretali prema Zvorniku.

"Muslimani su djelujući iz zasjede mučki oduzeli živote nevinim ljudima koji su mirno prolazili ne sluteći da im je ovo posljednje putovanje", rekla je Petrovićeva.

Ona je istakla da srpski narod mora pamtiti svoje poginule vojnike, policajce i civile, posebno nedužnu djecu kojoj su zlikovci oduzeli živote.

Predsjednik Boračke organizacije opštine Osmaci Rade Jakšić rekao je da muslimanski zločin na Crnom vrhu ne smije da bude zaboravljen.

"Sve dok ih ne zaboravimo i posjećujemo mjesta njihovog stradanja, oni će živjeti sa nama", dodao je Jakšić.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Darko Stefanović ukazao je na nepravdu koju Tužilaštvo i Sud BiH čine prema srpskim žrtvama i njihovim porodicama.

"Nevinih 11 ljudi je stradalo na Crnom vrhu, uglavnom civila, a pravosudne ustanove u BiH ne preduzimaju apsolutno ništa, kao da iz zasjede nisu ubijeni nenaoružani putnici", rekao je Stefanović.

On je poručio da će se na ovom mjestu okupljati srpski narod, potomci ubijenih i predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i ukazivati na nepravdu prema žrtvama i njihovim porodicama.

Parastos na Crnom vrhu je služilo mjesno sveštenstvo, a vijence su položile porodice ubijenih, predstavnici boračkih i organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornika, Osmaka i Bratunca, Policijske uprave Zvornik, Trećeg pješadijskog puka Republika Srpska, te grada Zvornika i opštine Osmaci.