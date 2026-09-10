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Minić: Pismo parlamentaraca iz FBiH služi u predizborne svrhe

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10.09.2026 14:34

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je danas da je pismo pojedinih parlamentaraca iz Federacije BiH sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Republike Srpske i Srbije haranga koja tim ljudima služi u dnevnopolitičke i predizborne svrhe.

"Ovo je pokušaj harange koja im sad odgovara u FBiH pred izbore, jer misle da će time dobiti glasove. Ništa nisu uradili na ekonomskom planu", rekao je Minić, odgovarajući na pitanje Srne, te ukazao na ekonomske pokazatelje u Srpskoj koji su bolji nego u FBiH.

Republika Srpska, kako je naveo, ima pokazatelje i priča o njima, dok u FBiH pričaju o tome da žele da suspenduju odnose sa prvim komšijom, a to rade oni koji veličaju svoje sunarodnike i pucaju iz vatrenog oružja na proslavama.

"Ne treba da se obaziremo na njih, dok god se te njihove izjave svode na tog /ministra odbrane u Savjetu ministara Heleza/ Zukana i slične nebitne likove", dodao je Minić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa podrškom Hrvatskog narodnog vijeća BiH prijedlogu Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi 10 kantona, a ukinu entiteti, Minić je rekao da u FBiH imaju 10 kantona i mogu tamo da se dijele, da to Srpsku uopšte ne interesuje, te podsjetio da postoji Dejtonski sporazum.

"Da li su dokoni, da li nas toliko ne vole ili uvijek traže nekakav povod za eskalaciju svoje mržnje, ali to nas uopšte ne interesuje. Republika Srpska ima svoja ovlaštenja i svoje kapacitete, a oni mogu da pričaju", dodao je Minić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

FBiH

Zukan Helez

Komentari (1)

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