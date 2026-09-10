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Još jedna žrtva požara u Omišu: Preminula koleginica Dragane Antešević

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10.09.2026 15:23

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Пожар Омиш
Foto: ATV

Koleginica 34-godišnje Dragane Antešević iz BiH, prve žrtve vatrene stihije, preminula je od posljedica teških povreda zadobijenih u velikom požaru koji je u noći s 13. na 14. avgusta zahvatio Omiš i okolna mjesta, piše Slobodna Dalmacija.

Preminula žena te je noći bila s Draganom Antešević i njezinom mlađom sestrom Nikolinom Slavnić.

Sve tri radile su u Vili "Charlotte" na Balića Ratu pokraj Omiša, piše Slobodna Dalmacija.

Probudila se i razgovarala, a onda joj se stanje pogoršalo

Prema informacijama Slobodne Dalmacije, žena se prije dva dana probudila i njezino je stanje tada bilo dobro.

Razgovarala je, ali je potom se zdravstveno stanje pogoršalo i na kraju je preminula.

Iz KBC-a Split potvrđeno je da je jutros, 10. septembra, preminula je još jedna osoba teško povrijeđena u velikom požaru u Omišu.

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"Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsavremenijih metoda liječenja, pacijentkinja je preminula", potvrđeno je u KBC-u Split.

Broj poginulih u požaru porastao na tri

Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na tri. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim povredama u KBC-u Split.

Podsjećamo, Nikolina Slavnić ranije je opisala dramatične trenutke u kojima je posljednji put vid‌jela svoju sestru Draganu.

Posljednji trenuci Dragane Antešević

Nikolina Slavnić gledala je kako joj sestra Dragana nestaje u plamenu dok su pokušavale pobjeći od velikog požara kod Omiša.

Vikala joj je da trči i bježi, ali je vatrena stihija u jednom trenutku presjekla put između njih.

Posljednja slika sestre koja stoji i gleda prema njoj, kaže Nikolina, i dalje joj se neprestano vraća.

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Omiš požar

Omiš

Dragana Antešević

pogibija

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