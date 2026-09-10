Logo

Identifikovana dva maloljetnika koja su izazvala požar u Trebinju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 10:49

Komentari:

2
Идентификована два малољетника која су изазвала пожар у Требињу

Trebinjska policija je identifikovali dva maloljetna lica da su izazvali požar u ovom grada, kojom prilikom je izgorjela trava, nisko rastinje i dio napuštenog objekta, saopšteno je iz PU Trebinje.

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su identifikovali dva maloljetna lica da su izazvali požar u Trebinju, kojom prilikom je izgorjela trava, nisko rastinje i dio napuštenog objekta. Na licu mjesta izvršen je uviđaj", navode iz policije.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da nema elemenata krivičnog djela.

Policijski službenici su maloljetna lica saslušala u svojstvu okrivljenih za prekršaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Trebinje

vatra

Komentari (2)

Više iz rubrike

полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Muškarac krao iz vikendica u Čelincu, nestao frižider, alkohol...

2 h

0
Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Hronika

Dalibor Bartula sproveden u Republičko javno tužilaštvo

2 h

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Hronika

Potvrđeno za ATV: Predao se Dalibor Bartula!

2 h

0
крушке плод дрво воће зелене жуте

Hronika

Lopovi „obrali“ kruške: Pričinjena veća materijalna šteta

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

44

U Banjaluci obilježen Dan ratnih vojnih invalida

12

40

Prihvaćen poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

12

34

Slovenija ukida devetogodišnju osnovnu školu: Katastrofalan pad znanja pokrenuo veliku reformu

12

28

Bivši fudbaler Partizana izvršio samoubistvo

12

23

Vidović: Za isplatu stare devizne štednje biće emitovane obveznice vrijedne 3,67 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima