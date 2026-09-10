Identifikovana dva maloljetnika koja su izazvala požar u Trebinju

Trebinjska policija je identifikovali dva maloljetna lica da su izazvali požar u ovom grada, kojom prilikom je izgorjela trava, nisko rastinje i dio napuštenog objekta, saopšteno je iz PU Trebinje.

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su identifikovali dva maloljetna lica da su izazvali požar u Trebinju, kojom prilikom je izgorjela trava, nisko rastinje i dio napuštenog objekta. Na licu mjesta izvršen je uviđaj", navode iz policije.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da nema elemenata krivičnog djela.

Policijski službenici su maloljetna lica saslušala u svojstvu okrivljenih za prekršaj.