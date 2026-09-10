Banski dvor ponovo domaćin 2. Regionalnog samita trgovine

Nakon prvog izdanja koje je okupilo 500 učesnika, najveći regionalni skup posvećen trgovini vraća se u Banjaluku sa širim programom i višim standardom organizacije

Drugi Regionalni samit trgovine biće održan 28. i 29. oktobra 2026. godine u velikoj sali Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci. Manifestaciju organizuje Udruženje građana „Samit“ iz Banjaluke.

Dva dana, jedna sala i sektor koji rijetko sjeda za isti sto. Samit okuplja predstavnike vodećih trgovinskih lanaca, proizvođača, distributera, e-commerce platformi, privrednih komora, institucija i medija iz regiona. Riječ je o akterima koji svakodnevno posluju jedni s drugima, a rijetko imaju priliku da razgovaraju izvan pregovaračkog stola.

Trgovina se danas mijenja brže nego što se o njoj stigne razgovarati. Navike potrošača, digitalni kanali prodaje, pritisak na marže, lanci snabdijevanja i očekivanja tržišta pomjeraju se iz godine u godinu, a odluke koje se donose u jednoj kompaniji odražavaju se na cijeli lanac. Samit je nastao iz uvjerenja da odgovore na te promjene niko ne pronalazi sam.

Prvo izdanje, održano prethodne godine u Banjaluci, okupilo je 500 učesnika i pokazalo da je prostor za takav razgovor bio prazan duže nego što se pretpostavljalo. Diskusije su se nastavljale i nakon zvaničnog dijela programa, a kontakti ostvareni tokom dva dana pretočili su se u konkretnu poslovnu saradnju. Ono što je zamišljeno kao inicijativa, dobilo je publiku, ton i kontinuitet.

Drugo izdanje gradi se na tom temelju. Program je širi, lista učesnika i govornika duža, a organizacioni standard podignut na nivo koji Samit pozicionira kao godišnju regionalnu adresu za sektor trgovine. Akcenat ostaje na sadržaju: na temama koje se otvaraju iskreno, na iskustvima koja se dijele bez uljepšavanja i na susretima zbog kojih se na ovakve skupove i dolazi.

Domaćin Samita ponovo je Banski dvor, jedna od najprepoznatljivijih adresa Banjaluke i prostor koji manifestaciji daje odgovarajući okvir.

Detalji programa, teme panela i imena govornika biće objavljeni naknadno.