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Evo kada i gdje će biti održani testni izbori u Banjaluci

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09.09.2026 17:03

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Избори
Foto: ATV

Testni izbori u Banjaluci biće održani u petak 11. septembra u Mjesnoj zajednici Bulevar, na adresi Ulica Simeuna Đaka br. 15 i to u periodu od devet do 15 časova.

Iz Gradske izborne komisije Banjaluka pozvali su birače iz Banjaluke da učestvuju na testnim izborima navodeći da se testiranje organizuje i provodi kao simulirani izborni proces, u uslovima koji, u najvećoj mogućoj mjeri, odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu.

"Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka", navode oni.

Kako dodaju, testni izbori provode se kao pripremna aktivnosti, radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.

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"Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu", dodaju oni, prenose Nezavisne.

Inače, rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanjem dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan Opštih izbora, 04. oktobra 2026. godine.

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