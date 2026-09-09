Dramatično u Piskavici: Požar prijeti kućama i crkvi, izgorjelo nekoliko objekata

Gornja Piskavica već četiri dana bori se sa velikim požarom koji ugrožava porodične kuće, pomoćne objekte, crkve, groblja i lovačke kuće, a vatra je do sada progutala nekoliko objekata i više dunuma šume.

Predsjednik Mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević rekao je za ATV da aktivisti mjesne zajednice, lovci i mještani već četiri dana neprekidno dežuraju, i tokom dana i tokom noći, kako bi zaštitili domaćinstva i imovinu.

On je naveo da su juče, zajedno sa vatrogascima, uspjeli da stabilizuju jedan dio Kovačevića, gdje je vatra došla nadomak kuća.

Nekoliko pomoćnih objekata je izgorjelo, ali, na sreću, ljudskih žrtava nije bilo.

Ipak, požar se tokom noći nastavio širiti, a zbog nepristupačnosti terena vatru je, kako navode iz ove mjesne zajednice, veoma teško u potpunosti staviti pod kontrolu.

Trenutno je najteža situacija na području Šešića–Šumara u Gornjoj Piskavici.

Mještani, Savjet mjesne zajednice i vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom i odbranu kuća, a od jutros su im se na terenu pridružili i lugari Grada Banjaluke.

Dodatni problem predstavlja jak i gust dim, zbog kojeg je ugroženo zdravlje stanovnika Gornje Piskavice.

Knežević ističe da su pred mještanima teški dani i da bi značajnije olakšanje mogla donijeti tek kiša.

"Sada nam ostaje da se zajedno borimo, čuvamo jedni druge i molimo Boga da nam što prije pošalje kišu“, poručio je Knežević.



