Logo

Dramatično u Piskavici: Požar prijeti kućama i crkvi, izgorjelo nekoliko objekata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 08:28

Komentari:

0
Драматично у Пискавици: Пожар пријети кућама и цркви, изгорјело неколико објеката
Foto: ATV

Gornja Piskavica već četiri dana bori se sa velikim požarom koji ugrožava porodične kuće, pomoćne objekte, crkve, groblja i lovačke kuće, a vatra je do sada progutala nekoliko objekata i više dunuma šume.

Predsjednik Mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević rekao je za ATV da aktivisti mjesne zajednice, lovci i mještani već četiri dana neprekidno dežuraju, i tokom dana i tokom noći, kako bi zaštitili domaćinstva i imovinu.

On je naveo da su juče, zajedno sa vatrogascima, uspjeli da stabilizuju jedan dio Kovačevića, gdje je vatra došla nadomak kuća.

Nekoliko pomoćnih objekata je izgorjelo, ali, na sreću, ljudskih žrtava nije bilo.

Ipak, požar se tokom noći nastavio širiti, a zbog nepristupačnosti terena vatru je, kako navode iz ove mjesne zajednice, veoma teško u potpunosti staviti pod kontrolu.

Trenutno je najteža situacija na području Šešića–Šumara u Gornjoj Piskavici.

Mještani, Savjet mjesne zajednice i vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom i odbranu kuća, a od jutros su im se na terenu pridružili i lugari Grada Banjaluke.

Dodatni problem predstavlja jak i gust dim, zbog kojeg je ugroženo zdravlje stanovnika Gornje Piskavice.

Knežević ističe da su pred mještanima teški dani i da bi značajnije olakšanje mogla donijeti tek kiša.

"Sada nam ostaje da se zajedno borimo, čuvamo jedni druge i molimo Boga da nam što prije pošalje kišu“, poručio je Knežević.


Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Piskavica

požar

Banjaluka

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић

Banja Luka

Škrbić za ATV: Univerzitet u Banjaluci mora biti jedan od motora razvoja Srpske

12 h

0
Међународни симпозијум „АИ изазови и пријетње у сајбер заштити“

Banja Luka

Održan simpozijum "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti"

14 h

2
Пожар у Чесми и Дебељацима, ватрогасци на терену

Banja Luka

Požar u Česmi i Debeljacima, vatrogasci na terenu

22 h

0
Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра" из Бањалуке данас обиљежава 10 година постојања Родитељске куће у којој је до сада боравило више од 260 породица.

Banja Luka

Deset godina postojanja roditeljske kuće "Iskra"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Sa ljubavnicom došao pod Ostrog, pa tražio blagoslov: Odgovor oca Gojka mnoge će natjerati da se zamisle

10

09

Kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" nastavljena u Beču

10

04

Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.367

09

49

Kristina je ostala trudna sa nepunih 15 godina, tokom trudnoće otkrila prevaru, dijete morala ostaviti kod oca

09

39

Iznenađenje na Ju-es openu: Alkaraz ispao, Šelton u polufinalu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima