OpenAI tvrdi da je riješio jedan od najvećih matematičkih problema u istoriji

Kompanija OpenaAI je objavila da je njena najnovija tehnologija vještačke inteligencije riješila „problem postojanja i glatkoće riješenja Navije-Stoksovih jednačina“, jednog od sedam takozvanih matematičkih problema „milenijuma“.

Dva od sedam problema riješena

Ovo je skup ključnih neriješenih matematičkih problema za koje je Klejov matematički institut ponudio nagradu od milion dolara 2000. godine. Do ove publikacije, samo jedan od navedenih problema je riješen.

Navije-Stoksove jednačine opisuju kretanje fluida, uključujući vodu i vazduh, a koriste se i u meteorologiji za prognoziranje vremena. Teorijski problem se bavi pitanjem kolapsa matematičkog modela pod određenim uslovima. Prema tvrdnjama kompanije OpenAI, njihov model, koji još nije dostupan javnosti, definisao je upravo takve uslove za samo 88 sati.

Zadatak je rješen uz pomoć 10.000 sinhronizovanih sistema, takozvanih „AI agenata“, koristeći napredno učenje sa pojačanjem i programski jezik Lean, koji se koristi za formalnu verifikaciju matematičkih dokaza.

Da li su agenti vještačke inteligencije riješili problem?

Istraživači kompanije kažu da su naučnici djelovali kao posrednici u prenosu ključnih ideja između različitih grupa agenata. Ova objava predstavlja najznačajniji pokazatelj uticaja vještačke inteligencije na višu matematiku, što je izazvalo podjeljenu reakciju u naučnoj zajednici.

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Terens Tao, profesor na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA) i dobitnik Fildsove medalje, upozorava da automatizovano rješavanje problema može oslabiti ljudsko razumijevanje oblasti jer se gubi obrazovni proces koji prati dugoročna nezavisna istraživanja.

OpenAi je objavio rad sa kompletnim dokazom kako bi ga nezavisni matematičari mogli analizirati i verifikovati. Uprkos uspjehu, stručnjaci napominju da rješenje matematičke singularnosti u jednačinama ne podrazumijeva nikakva odstupanja u fizičkoj stvarnosti, poput spontanih poremećaja u ponašanju vode.

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