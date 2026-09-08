Brutalno nasilje radi zabave: Morbidni internet trend širi se među mladima

Evropom se posljednjih godina širi zabrinjavajući fenomen koji bezbjednosnim službama stvara sve veće probleme, a njegove je aktere često gotovo nemoguće otkriti prije nego što nasilje pređe iz virtuelnog u stvarni svijet.

Četvrt vijeka nakon terorističkih napada Al Kaide na Sjedinjene Američke Države, džihadističke grupe i dalje predstavljaju veliku bezbjednosnu prijetnju Evropi. Međutim, pojavila se potpuno nova, nevidljiva opasnost koju uglavnom pokreću mladi na internetu, a vlasti su zbog nje sve zabrinutije.

Tačan opseg mreže koja stoji iza onoga što se naziva nihilističkim nasilnim ekstremizmom nije poznat. Ipak, policijski istražitelji iz devet evropskih zemalja tokom akcije usmjerene na njeno ometanje u junu i julu pronašli su oko 4.340 internet adresa povezanih sa zajednicom poznatom kao „The COM“.

"To je nasilje radi nasilja", upozorio je koordinator Evropske unije za borbu protiv terorizma Bartjan Vegter uoči 25. godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

Trećina uhapšenih su maloljetnici

Prošle godine u deset od 27 država članica Evropske unije prijavljeno je ukupno 45 terorističkih napada. Ukupno je u 21 državi članici uhapšeno 486 osoba osumnjičenih za povezanost sa terorizmom, prema podacima Evropola. Od svih privedenih, otprilike trećina bila je mlađa od 18 godina uglavnom dječaci.

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U Finskoj je 2025. godine 16-godišnji dječak nožem napao tri učenice. U "manifestu" koji je podjelio na mrežama napisao je da želi da učini nešto „značajno“ i "uzbudljivo", bez ikakvog političkog motiva.

Nasilje kao jezivi oblik zabave

"U velikoj se mjeri radi o fascinaciji nasiljem. Nasilje postaje način dokazivanja i sticanja statusa u tim internet zajednicama", rekao je Vegter.

U Italiji je prošle godine 15-godišnji dječak planirao ubistvo samo da bi stekao slavu na internetu. Vlasti upozoravaju da takve incidente organizuju mreže koje često vode mladi za mlade.

Takve napade je izuzetno teško spriječiti jer ih čine mladi pojedinci bez kriminalnog dosijea, koji ne ostavljaju tragove osim na kriptovanim platformama. Visoko na listi opasnosti nalazi se i mračna grupa "764", čiji su članovi optiženi za djela nezamislive brutalnosti.

Sve veću ulogu u širenju ove pošasti ima i vještačka inteligencija, koja kriminalcima olakšava kreiranje propagande, lažnih snimaka i istraživanje napada, zbog čega stručnjaci apeluju na hitnu prilagođenost svih bezbjednosnih organa, prenosi Dnevnik.hr.