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Tiktok i Pinterest kažnjeni sa po 40.000 dolara zbog širenja zabranjenog sadržaja

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08.09.2026 14:36

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Апликација Тик Ток
Foto: pexels/greenwish _

Taganski okružni sud u Moskvi kaznio je društvenu mrežu "TikTok" i servis za razmjenu fotografija "Pinterest" sa po 3,5 miliona rubalja /40.420 dolara/ zbog širenja nedozvoljenog sadržaja, javio je izvještač agencije TASS iz sudnice.

"`TikTok` je proglašen krivim za neispunjavanje obaveze da prati sadržaj kako bi se ograničili pristupi informacijama o proizvodnji droge, načinima izvršenja samoubistva ili materijalima koji sadrže pornografske prikaze maloljetnika, i kažnjen je novčano sa 3,5 miliona rubalja", rekao je sudija prilikom čitanja presude.

Prema sudskoj presudi u drugom predmetu, servis "Pinterest" sankcionisan je identičnom novčanom kaznom zbog toga što je širio informacije o aktivnostima LGBT pokreta, koji je u Rusiji zabranjen, prenosi Srna.

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Tagovi :

Tik Tok

Kazna

Rusija

Pinterest

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