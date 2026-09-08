Tiktok i Pinterest kažnjeni sa po 40.000 dolara zbog širenja zabranjenog sadržaja

Autor:ATV redakcija
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Taganski okružni sud u Moskvi kaznio je društvenu mrežu "TikTok" i servis za razmjenu fotografija "Pinterest" sa po 3,5 miliona rubalja /40.420 dolara/ zbog širenja nedozvoljenog sadržaja, javio je izvještač agencije TASS iz sudnice.
"`TikTok` je proglašen krivim za neispunjavanje obaveze da prati sadržaj kako bi se ograničili pristupi informacijama o proizvodnji droge, načinima izvršenja samoubistva ili materijalima koji sadrže pornografske prikaze maloljetnika, i kažnjen je novčano sa 3,5 miliona rubalja", rekao je sudija prilikom čitanja presude.
Prema sudskoj presudi u drugom predmetu, servis "Pinterest" sankcionisan je identičnom novčanom kaznom zbog toga što je širio informacije o aktivnostima LGBT pokreta, koji je u Rusiji zabranjen, prenosi Srna.
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