Kako preuzeti fotografije i videe sa Instagrama bez instaliranja drugih aplikacija?

Ko želi da sačuva video, Rils, fotografiju ili Stori sa javnog profila, mora da se osloni na spoljne veb-alate, a to je i dalje moguće uraditi bez instaliranja ijedne aplikacije.

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Postupak je u osnovi isti kod većine servisa ovog tipa. Otvorite Instagram u aplikaciji ili brauzeru, pronađete objavu koju želite da sačuvate i preko menija sa tri tačke (ili direktno iz adresne trake) kopirate link do te objave. Taj link zatim nalijepite u polje na sajtu za preuzimanje, izaberete željeni kvalitet i sačuvate fajl na uređaj. Na Android telefonima fajl obično završava u fascikli Downloads ili u fajl-menadžeru, dok na Ajfonu često treba dodatno da ga sačuvate u aplikaciju Files preko opcije deljenja.

Na šta treba da obratite pažnju

Najveći rizik kod ovakvih alata nije tehničke, već bezbjednosne prirode. Nijedan legitiman servis za preuzimanje ne treba da traži da unesete korisničko ime i lozinku za svoj Instagram nalog. Takvi sajtovi rade isključivo sa javno dostupnim objavama, bez potrebe za prijavom. Isto tako, vrijedi izbjegavati stranice koje traže instalaciju dodatnih ekstenzija za brauzer ili koje vas neprestano preusmjeravaju na sumnjive reklame i druge sajtove.

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Tu je i pitanje autorskih prava. To što je moguće sačuvati tuđu fotografiju ili video na svoj uređaj ne znači i da postoji dozvola za njeno dalje objavljivanje ili komercijalno korištenje. Vlasništvo nad sadržajem ostaje kod onoga ko ga je originalno napravio.

Konačno, vrijedi imati u vidu da Instagram kompresuje fajlove koje korisnici postavljaju, pa preuzeti video ili fotografija po kvalitetu često neće u potpunosti odgovarati originalu koji je autor snimio. Privatni nalozi, s druge strane, ostaju van domašaja ovakvih alata, što je i osnovni mehanizam zaštite privatnosti korisnika koji je platforma zadržala.

(Telegraf.rs)