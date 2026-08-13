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Definitivno je: Ovo je novi trener Zvezde

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 21:22

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Дефинитивно је: Ово је нови тренер Звезде
Foto: ATV / Nikola Lučić

Albert Rijera, španski stručnjak, novi je trener Crvene zvijezde.

Rijera je u karijeri, prije dolaska na Marakanu, radio kao pomoćni trener u Galatasaraju, a potom je predvodio Olimpiju iz Ljubljane, Celje u dva navrata, zatim francuski Bordo, da bi ovu sezonu počeo na klupi Ajntrahta iz Frankfurta.

Rijera je još dok je trenirao Celje bio na meti Zvezde, ali je umjesto dolaska u Zvezdu odlučio da produži ugovor sa timom iz Slovenije, da bi umesto Vladana Milojevića u Ljutice Bogdana stigao Dejan Stanković.

U Ajntrahtu se zadržao samo četiri mjeseca, i na 14 utakmica je imao četiri pobjede, pet remija i pet poraza.

Debi na klupi Zvezde imaće na utakmici protiv Viktorije Plzenj u četvrtak u Beogradu.

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Albert Rijera

FK Crvena zvezda

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