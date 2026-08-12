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Marinović pred revanš: Vjerujem u naš prolazak

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 19:57

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Мариновић пред реванш: Вјерујем у наш пролазак
Foto: ATV

Trener Borca Vinko Marinović podijelio je svoja očekivanja za revanš utakmicu protiv Vitebska u Ligi konferencije.

Banjalučki tim sutra će od 19 časova gostovati kod bjeloruske ekipe koja svoje domaće evropske utakmice igra u Mađarskoj.

"Nema lične filozofije, igramo protiv jake ekipe koju poštujemo. Potrebno je biti organizovan, igrati kako je dogovoreno prije utakmice. Vjerujem da ćemo uz disciplinu i, naravno, bolju igru u odnosu na prvu utakmicu, moći da prođemo dalje. Ovo je izuzetno važna utakmica za nas", smatra Marinović.

Prvi susret prošlog četvrtak u Banjaluci završen je pobjedom domaćina 1:0, ali su "crveno-plavi" imali mnogo odličnih prilika da do vrha napune mrežu gostujućeg tima.

"Možemo koliko god želimo da pričamo o propuštenim prilikama, ali nam to ne koristi. Ponekad se desi da lopta ne uđe u gol, a onda se javlja nervoza koja ometa igru. Igrači razumiju važnost utakmice, motivisani su. Iskreno se nadam dobroj igri i dobrom rezultatu. Vitebsk je tim sa dobrim igračima. Ovdje treba shvatiti da danas sve zemlje ulažu u fudbal i nema rivala za koje možete sa sigurnošću reći da ćete proći dalje", rekao je Marinović na pres konferenciji pred sutrašnju utakmicu, prenosi Glas.

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Vinko Marinović

Liga šampiona

Fudbal utakmica

Liga Konferencija

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