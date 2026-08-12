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Politika "Epla" odvela skoro pola Rusa prema "Androidu"

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 13:10

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Ејпл и Андроид
Foto: Pexel/ RealToughCandy.com

Skoro polovina anketiranih Rusa, njih 45 odsto razmatra da, zbog politike kompanije "Epl" prema Rusiji, u budućnosti koristi isključivo pametne uređaje sa operativnim sistemom "Android", pokazalo je istraživanje Sveruskog centra za proučavanje javnog mnjenja.

U izvještaju objavljenom na sajtu centra navodi se da su korisnici "Eplovih" uređaja više su pogođeni ovim ograničenjima nego korisnici "Androida".

Konkretno, 69 odsto korisnika "Epla" lično je pogođeno ograničenjima, u poređenju sa 37 odsto korisnika "Androida".

Stručnjaci napominju da bi posljedice uklanjanja ruskih aplikacija iz prodavnice "Ep stor" mogle da utiču ne samo na trenutno korisničko iskustvo, već i na budućnost "Eplovog" ekosistema u Rusiji.

Svaki drugi ruski korisnik pametnog telefona /50 odsto/ sada nema povjerenja u "Epl" zbog uklanjanja ruskih aplikacija.

Osim toga, 51 odsto anketiranih korisnika pametnih telefona navelo je da ubuduće vjerovatno ne bi razmatralo kupovinu "ajfona" zbog ograničenog pristupa određenim ruskim aplikacijama, prenosi Srna.

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