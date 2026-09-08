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Teška saobraćajka prema Prnjavoru: Autobus sletio sa puta

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08.09.2026 16:46

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У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.
Foto: Prnjavor.info

U Galjipovcima je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je autobus sletio sa kolovoza i završio pored puta.

Na fotografijama sa mjesta nesreće vidljiva su oštećenja na autobusu, kao i dijelovi vozila rasuti po kolovozu i pored puta.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba, niti šta je uzrokovalo nezgodu.

Игман Коњиц

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Više informacija biće poznato nakon uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih službi.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

(Prnjavor.info)

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Saobraćajna nezgoda

udes

Prnjavor

autobus

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