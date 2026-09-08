Teška saobraćajka prema Prnjavoru: Autobus sletio sa puta

U Galjipovcima je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je autobus sletio sa kolovoza i završio pored puta.

Na fotografijama sa mjesta nesreće vidljiva su oštećenja na autobusu, kao i dijelovi vozila rasuti po kolovozu i pored puta.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba, niti šta je uzrokovalo nezgodu.

Ekonomija Bh. firma sa 1.300 radnika privremeno obustavlja rad

Više informacija biće poznato nakon uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih službi.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

(Prnjavor.info)