Teška saobraćajka prema Prnjavoru: Autobus sletio sa puta

Autor:ATV redakcija
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U Galjipovcima je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je autobus sletio sa kolovoza i završio pored puta.
Na fotografijama sa mjesta nesreće vidljiva su oštećenja na autobusu, kao i dijelovi vozila rasuti po kolovozu i pored puta.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba, niti šta je uzrokovalo nezgodu.
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Više informacija biće poznato nakon uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih službi.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.
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