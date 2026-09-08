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Benzinska pumpa radila bez dozvole, optužena građevinska inspektorka

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08.09.2026 12:44

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Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv građevinske inspektorke B.S. (35) iz Nevesinja zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja.

U optužnici se navodi da je B.S. djelo počinila u svojstvu građevinskog inspektora, na području opštine Nevesinje, neizvršavanjem svoje službene dužnosti. Precizirano je da službenu dužnost nije izvršila više od godinu i po dana, odnosno od 28. aprila 2023. do 17. decembra 2024. godine.

”Iako je znala ili je bila dužna znati da benzinska pumpa iz Nevesinja posluje bez upotrebne dozvole, optužena je propustila da preduzme zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti radi zabrane upotrebe objekta i otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, iako je o tome bila obaviještena od strane tržišnog inspektora”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je B.S. time omogućila privrednom društvu da nastavi obavljanje djelatnosti i ostvari protivpravnu imovinsku korist, a istovremeno je teže povrijedila prava propisana Zakonom o uređenju prostora i građenju Republike Srpske.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Ukoliko se dokaže krivica inspektorki prijeti kazna od jedne do pet godina zatvora.

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Tagovi :

upotrebna dozvola

Optužnica

Nevesinje

građevinski inspektor

zloupotreba položaja

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