Još jedna tragedija u BiH: Poginuo maloljetni biciklista

Jedna osoba poginula je jutros u Ljubuškom u saobraćajnoj nesreći, saznaje portal „Avaza“.

Uviđaj je u toku.

„Zasad zvanično mogu izjaviti da se jutros oko 7.00 časova u Ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uviđaj je u toku i više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja“, potvrđeno je za „Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZHK.

Nezvanično, u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo, a biciklista je smrtno stradao.

Riječ je o maloljetnoj osobi, piše Avaz.