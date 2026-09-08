Još jedna tragedija u BiH: Poginuo maloljetni biciklista

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba poginula je jutros u Ljubuškom u saobraćajnoj nesreći, saznaje portal „Avaza“.
Uviđaj je u toku.
„Zasad zvanično mogu izjaviti da se jutros oko 7.00 časova u Ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uviđaj je u toku i više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja“, potvrđeno je za „Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZHK.
Nezvanično, u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo, a biciklista je smrtno stradao.
Riječ je o maloljetnoj osobi, piše Avaz.
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