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Još jedna tragedija u BiH: Poginuo maloljetni biciklista

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08.09.2026 11:09

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Jedna osoba poginula je jutros u Ljubuškom u saobraćajnoj nesreći, saznaje portal „Avaza“.

Uviđaj je u toku.

„Zasad zvanično mogu izjaviti da se jutros oko 7.00 časova u Ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uviđaj je u toku i više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja“, potvrđeno je za „Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZHK.

Nezvanično, u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo, a biciklista je smrtno stradao.

Riječ je o maloljetnoj osobi, piše Avaz.

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udes

maloljetnik

Hercegovac

Saobraćajna nesreća

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