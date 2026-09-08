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U prvom planu: Ranko Škrbić

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Izvor:

ATV

08.09.2026 12:05
У првом плану: Ранко Шкрбић
Foto: atv

„U prvom planu” ovog utorka je Ranko Škrbić, vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjoj Luci.

Govoriće o stanju na Univerzitetu u Banjoj Luci, kvalitetu obrazovanja, položaju studenata, odlasku mladih, novcu i ulaganjima u nauku, saradnji sa privredom i planovima za razvoj Univerziteta.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' večeras u 20 časova i 10 minuta.

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Tagovi :

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Ranko Škrbić

UNIBL

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