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Druga Žikina dinastija: Žika i Milan u borbi protiv Mišinih ljubavnih avantura

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Izvor:

ATV

04.09.2026 20:37
Друга Жикина династија: Жика и Милан у борби против Мишиних љубавних авантура

„Druga Žikina dinastija” je jugoslovenska komedija iz 1986. godine u režiji Zorana Ćalića. Film predstavlja osmi po redu nastavak ciklusa „Lude godine”.

Žikin i Milanov unuk Miša potpuno je poludio za djevojkama i seksualnim odnosima. Zanemario djevojku i vježbanje violine, a za planirane ljubavne avanture potreban mu je prazan stan. Žika mu velikodušno ustupa svoj, ne sluteći kakve će nevolje iz toga nestati. Mišino stanje počinje da ih zabrinjava posebno jer je u porodici postojao „ludi Milojko”. Adresa za spas postaje im doktor Nedeljković koji kao lijek propisuje odlazak na selo, gdje će radom Miša potrošiti višak energije.


Žikin i Milanov pokušaj da unuka dovedu u red pretvoriće se u još jedan niz urnebesnih nesporazuma i komičnih situacija.


„Druga Žikina dinastija” - subota u 22 časa i 30 minuta.



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Žikina dinastija

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