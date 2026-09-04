Druga Žikina dinastija: Žika i Milan u borbi protiv Mišinih ljubavnih avantura

Žikin i Milanov unuk Miša potpuno je poludio za djevojkama i seksualnim odnosima. Zanemario djevojku i vježbanje violine, a za planirane ljubavne avanture potreban mu je prazan stan. Žika mu velikodušno ustupa svoj, ne sluteći kakve će nevolje iz toga nestati. Mišino stanje počinje da ih zabrinjava posebno jer je u porodici postojao „ludi Milojko”. Adresa za spas postaje im doktor Nedeljković koji kao lijek propisuje odlazak na selo, gdje će radom Miša potrošiti višak energije.





Žikin i Milanov pokušaj da unuka dovedu u red pretvoriće se u još jedan niz urnebesnih nesporazuma i komičnih situacija.





„Druga Žikina dinastija” - subota u 22 časa i 30 minuta.







