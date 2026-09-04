Narod priča: Kalinovik

Izvor:
ATV
Biljana vas vodi u Kalinovik i otkriva priče onih koji su ostali na svom vijekovnom ognjištu.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
08
19
06
18
58
18
54
18
46
Trenutno na programu