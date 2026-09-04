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Narod priča: Kalinovik

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Izvor:

ATV

04.09.2026 17:33
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas vodi u Kalinovik i otkriva priče onih koji su ostali na svom vijekovnom ognjištu.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

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