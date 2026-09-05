Energo klub: Najvažnija pitanja o elektroenergetskom sistemu Srpske

Izvor:
ATV
Novu epizodu „Energo kluba” posvećujemo najvažnijim pitanjima o elektroenergetskom sektoru Republike Srpske.
Istražujemo koliko znače solarne elektrane za energetski sistem Srpske i kakva je njihova uloga u proizvodnji električne energije.
Analiziramo da li će se građanima isplatiti poskupljenje mrežarine i koliko se ulaže u distributivnu mrežu Srpske.
Provjeravamo šta se dešava sa milionima „Elektroprenosu BiH” i kako se u Bijeljini odgovorilo na povećanu potrošnju električne energije.
Saznajemo i kako se proizvodi električna energija u RiTE „Gacko”, o čemu razgovaramo sa direktorom Maksimom Skokom.
„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
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