Energo klub: Najvažnija pitanja o elektroenergetskom sistemu Srpske

Istražujemo koliko znače solarne elektrane za energetski sistem Srpske i kakva je njihova uloga u proizvodnji električne energije.

Analiziramo da li će se građanima isplatiti poskupljenje mrežarine i koliko se ulaže u distributivnu mrežu Srpske.

Provjeravamo šta se dešava sa milionima „Elektroprenosu BiH” i kako se u Bijeljini odgovorilo na povećanu potrošnju električne energije.

Saznajemo i kako se proizvodi električna energija u RiTE „Gacko”, o čemu razgovaramo sa direktorom Maksimom Skokom.

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.