Logo

Energo klub: Najvažnija pitanja o elektroenergetskom sistemu Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

05.09.2026 13:00
енерго ново
Foto: atv

Novu epizodu „Energo kluba” posvećujemo najvažnijim pitanjima o elektroenergetskom sektoru Republike Srpske.

Istražujemo koliko znače solarne elektrane za energetski sistem Srpske i kakva je njihova uloga u proizvodnji električne energije.

Analiziramo da li će se građanima isplatiti poskupljenje mrežarine i koliko se ulaže u distributivnu mrežu Srpske.

Provjeravamo šta se dešava sa milionima „Elektroprenosu BiH” i kako se u Bijeljini odgovorilo na povećanu potrošnju električne energije.

Saznajemo i kako se proizvodi električna energija u RiTE „Gacko”, o čemu razgovaramo sa direktorom Maksimom Skokom.

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

Više iz rubrike

Uživo

У другом плану: Саво Минић

Emisije

U drugom planu: Savo Minić

1 d

0
Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

Emisije

Bitno: Toksična pozitivnost - teror prisilne sreće

1 d

0
Битно: Предизборна кампања и избори

Emisije

Bitno: Predizborna kampanja i izbori

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

06

Putin naredio da se tri dana ne udara po Kijevu, ovo je razlog

14

48

Prazne stolice na Kastelu: Da li Stanivuković poslije šest godina vlasti gubi podršku Banjaluke?

14

48

Turistkinju u Trebinju udario vozač trotineta i pobjegao: Zadobila teže povrede oka

14

44

Agrar: Priče poljoprivrednika i uspješnih preduzetnika

14

43

Audijem pod punom brzinom uletio u krug RiTE Gacko i oštetio kapiju, uhapšene dvije osobe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima