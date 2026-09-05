Budimir: Međunarodna pravda ne postoji

Autor:ATV redakcija
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Ministar unutrašnjih poslova Srbije Željko Budimir izjavio je danas u Beogradu, nakon komemoracije generalu Ratku Mladiću, da međunarodna pravde ne postoji, te ukazao na nekažnjivost bošnjačkih vojnih zvaničnika.
"Danas opet svjedočimo da međunarodna pravda ne postoji. Podsjetiću na Nasera Orića, Sakiba Mahmuljina, Atifa Dudakovića...", rekao je Budimir novinarima.
On je istakao da se zato Odbrambeno-otadžbinski rat mora posmatrati objektivno i tome se mora pristupati kroz istorijsku paradigmu svega onoga što se dešavalo.
"Srpski narod se borio za slobodu. Vojska Republike Srpske se borila za slobodu i u tim kontekstu ćemo sve posmatrati", rekao je Budimir.
U Domu Vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću, u organizaciji Kluba generala i admirala Srbije, kojoj su prisustvovali porodica, saradnici, prijatelji, kao i predstavnici Srbije i Republike Srpske, prenosi Srna.
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