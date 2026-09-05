Trišić Babić: Najvažnije je da sami sebe pozicioniramo i znamo ko su nam pravi prijatelji

Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske osnovana je uz svu podršku Vlade Republike Srpske, kabineta predsjednika Srpske, Narodne skupštine i počeli smo doslovno od nule, poručila je v.d. direktora ove kancelarije, Ana Trišić Babić.

„Kancelarija je osnovana prije nekoliko mjeseci, polako smo kretali sa radom. To je jedna institucija koja je zaista krenula od nule. Ja pokušavam da okupim jedan stručan, kreativan tim, kombinacija starijih, srednjih godina, kao i mlađih koji će nas naslijediti“, kaže Trišić Babić za Jutarnji program RTRS

Ističe da sav fokus treba da bude na Republiku Srpsku i na njenu poziciju te da, kako kaže, ne mislimo na to šta drugi misle o nama.

„Najvažnije je da znamo ko su nam pravi prijatelji. Prije nekoliko dana u Banjaluci imali smo aktivnost sa državom Izraelom i to je dokaz da su nam oni prijatelji. Ovo je jedan posao koji zahtijeva smirenost, staloženost, strpljenje, ne mogu se stvari neke pokrenuti preko noći, ali ja sam zadovoljna pristupom“, navodi Trišić Babić.

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Mnogo je bilo misterija oko Kancelarije, kaže Trišić Babić, te navodi da je u posljednjih sedam dana ono što je mjesecima kreirano probudilo ne samo unutar Republike Srpske i BiH već i unutar regiona.

Trišić Babić navodi da se Republika Srpska u posljednje dvije godine dobro pozicionirala.

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„I to ne samo da smo osjetili, već smo vidjeli da od Republike Srpske dosta toga zavisi i da svi gledaju Republiku Srpsku“, kaže Trišić Babić.

Poručila je da su u početku svi željeli da slome Republiku Srpsku i da je nema, misleći da će im biti lakše da rukovode sa svojim idejama i operacijama iz Sarajeva.

„Ali Republika Srpska, njene institucije, građani, narod, pokazali su žilavost i uspjeli smo da pređemo to“, poručila je Trišić Babić.