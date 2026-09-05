Porota tri puta bez dogovora: Poništeno suđenje majci optuženoj za ubistvo troje djece

Porota nije uspjela da donese jednoglasnu odluku u slučaju Lindzi Klensi, majke koja je optužena da je ubila svoje troje djece.

Sudija Vilijam Salivan proglasio je poništenje suđenja, pošto zakon države Masačusets ne dozvoljava donošenje odluka većinom glasova.

Porotnici juče drugi put nisu uspjeli da donesu presudu, zbog čega im je Salivan naložio da nastave vijećanje.

Kevin Redington, advokat Lindzi Klensi, zatražio je od sudije da odloži formalno proglašenje poništenja suđenja, što je sudija odobrio. Redington želi da se obrati Vrhovnom sudskom sudu direktnom žalbom pred jednim sudijom u vezi sa porotnikom koji odbija da promijeni svoj stav.

Žalba se odnosi na američki Zakon o osobama sa invaliditetom (Americans with Disabilities Act), a argument je da je jedan od porotnika zauzeo nepopustljiv stav, bez obzira na to da li dokazi ispunjavaju standard „van razumne sumnje“. On kaže da želi da dobije priliku da podnese žalbu prije nego što suđenje bude formalno proglašeno poništenim.

Kaže da bi žalba bila podnesena danas, a da bi o njoj izlagao sutra.

„Vjerujem da je ovo situacija u kojoj postoji jasna i neposredna opasnost da ta osoba, iz nekog razloga... zauzima nepopustljiv stav, bez obzira na dokaze koji moraju da dostignu standard van razumne sumnje“, rekao je Redington o porotniku.

Sudija je Redingtonu dao sat vremena prije nego što ponovo pozove porotu, kako bi mu omogućio da „podnese zahtjev Vrhovnom sudu za odlaganje proglašenja poništenja suđenja“.

Nakon nešto više od sat vremena, advokatica Dana Goldblat saopštila je da je u ime odbrane Lindzi Klensi podnijela hitnu žalbu. Rekla je da je žalba podnesena u 12.29 časova po lokalnom vremenu.

Sud je potom prekinuo zasjedanje zbog pauze za ručak.

Poslije pauze saopšteno je da je žalba odbrane, kojom je traženo da se odloži poništenje suđenja, odbijena.

Sudija Salivan je zatim proglasio poništenje suđenja.

Šta je pisalo u poruci porote sudiji?

U Okružnom sudu u Plimutu odigrale su se burne scene nakon što je sudija Vilijam Salivan odložio formalno proglašenje poništenja suđenja.

Ovo su detalji o poruci porote i pravnoj argumentaciji koja je dovela do toga da sudija odloži formalno proglašenje poništenja suđenja.

Nakon što su svi ponovo pozvani u sudnicu, sudija je pročitao poruku porote u kojoj je navedeno da ni treći put nije uspjela da postigne saglasnost.

„Teška srca vas obavještavamo da nismo u mogućnosti da donesemo jednoglasnu odluku i da nećemo biti u mogućnosti da je donesemo.“

Salivan je potom zatražio od tužilaštva i odbrane da iznesu svoj stav o poruci porote.

U ime tužilaštva, pomoćnica okružnog tužioca Dženifer Sprag rekla je da je potrebno poništiti suđenje jer je sudija već dva puta naložio poroti da nastavi vijećanje.

Treće uputstvo da nastave vijećanje zahtijevalo bi saglasnost porote.

Međutim, advokat Lindzi Klensi, Kevin Redington, rekao je da činjenica da je porota „veoma neuobičajeno“ napisala da nije u stanju da donese odluku „teška srca“ ukazuje na to da bi trebalo da nastavi vijećanje.

Salivan je primjetio da porota nije zatražila da bude vraćena na vijećanje i, nakon rasprave o pravnim presedanima, rekao da će odbiti prigovor odbrane i proglasiti poništenje suđenja.

Potom je udovoljio Redingtonovom zahtjevu da podnese hitnu žalbu protiv odluke o poništenju suđenja i u međuvremenu odložio njeno formalno proglašenje.

Klensi nije negirala ubistva, ali tvrdi da je nevina

Podsjetimo, Klensi, bivša medicinska sestra koja je radila na porođajima, nije negirala da je zadavila svoju djecu, Koru (5), Dosona (3) i osmomjesečnog Kalana, ali tvrdi da je za njene postupke odgovorna postporođajna psihoza, što bi značilo da nije krivično odgovorna za svoje postupke i da bi zbog toga trebalo da bude oslobođena.

Tužilaštvo je, međutim, tvrdilo da je znala šta radi.

Osuda za ubistvo ili ubistvo iz nehata značila bi kaznu doživotnog zatvora, dok bi oslobađajuća presuda vjerovatno dovela do njenog smještanja u ustanovu za mentalno zdravlje.

Šta se dešava ako suđenje bude poništeno?

Ako sudija Vilijam Salivan proglasi suđenje poništenim, moglo bi da uslijedi nekoliko mogućih scenarija.

Tužilaštvo može ponovo da podigne optužnice i pokrene suđenje ispočetka sa novom porotom ili da pregovara o sporazumu o priznanju krivice. Alternativno, tužioci mogu u potpunosti da odustanu od optužbi.

U ozbiljnim krivičnim predmetima poput ovog, tužilaštvo gotovo uvijek traži ponovno suđenje. Ako to učini, postupak izbora porote biće ponovljen i biće zakazano novo suđenje.

Ako bude planirano novo suđenje, Klensi će ostati u istoj forenzičkoj ustanovi za mentalno zdravlje u kojoj se trenutno nalazi, iako bi njeni advokati mogli da zatraže preispitivanje odluke o njenom pritvoru ili uslovima puštanja na slobodu, rekla je Heder Kukolo, profesorka Pravnog fakulteta u Njujorku i stručnjakinja za pravo u oblasti mentalnog zdravlja, prenosi Telegraf