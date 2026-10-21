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Vlada FBiH nije razriješila Vojina Mijatovića

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21.10.2026 09:51

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Влада ФБиХ није разријешила Војина Мијатовића
Foto: Facebook/Djordje Mijatovic

Vlada Federacije BiH nije razriješila ministra Vojina Mijatovića, saopštili su nakon vijesti u medijima da je Mijatović ostao bez funkcije nakon zabrane koju je izrekao Vrhovni sud FBiH.

Iz Vlade kažu da su na jučerašnjoj sjednici postupili isključivo s ciljem poštovanja pravosudnih odluka o privremenoj suspenziji, te radi osiguranja potpunog kontinuiteta rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

"Vlada nije razriješila ministra i dopremijera Mijatovića, nego je donijela neophodne proceduralne i tehničke odluke kojima je definisano ovlaštenje za potpisivanje akata iz nadležnosti Ministarstva, kako zbog nastale situacije ne bi došlo do zastoja u radu resora, isplati podsticaja i realizaciji prava privrednika i obrtnika u Federaciji BiH", saopštili su.

Radi se o propisanoj proceduri koja se primjenjuje u ovakvim okolnostima kako rad resornog ministarstva ni u jednom trenutku ne bi bio blokiran, dodali su.

Vrhovni sud zabranio Mijatoviću obavljanje službene dužnosti

Vrhovni sud FBiH prošle sedmice je zabranio Mijatoviću obavljanje službene dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u okviru Vlade Federacije BiH.

Zabrana se odnosi i na funkciju dopremijera, kao i na rukovodeće poslove u organima izvršne vlasti u Federaciji.

Vrhovni sud FBiH je 15. septembra potvrdio optužnicu protiv Mijatovića i drugih zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u vezi s dod‌jelom gotovo milion KM grant sredstava.

Riječ je o bespovratnim sredstvima od 997.363 KM, za koja je, prema optužnici, kompaniji "38X Ventures" omogućen povoljniji položaj u postupku izbora korisnika.

Mijatovića će na ovoj funkciji zamijeniti Martina Jovanović iz Sektora za opšte pravne i finansijske poslove Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

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Tagovi :

Vojin Mijatović

Vlada FBiH

smjena

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