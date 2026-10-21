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U pošiljci šećera otkriveno 7,6 tona kokaina: Droga iz Kolumbije bila namijenjena Evropi

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21.10.2026 09:24

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дрога бијели прах кокаин
Foto: Pexels/Jonathan Borba

Kolumbijske vlasti izvele su veliku akciju protiv krijumčarenja narkotika u luci Kartahena, gdje je pronađeno više od 7,6 tona kokaina. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Esprijela saopštio je da je riječ o najvećoj zapljeni te vrste u posljednjih deset godina.

Do otkrića je došlo prilikom kontrole pošiljke šećera u prahu, koji je korišćen za prikrivanje droge. Na snimcima koje je policija objavila u utorak vide se službenici koji pregledaju pakete uz pomoć pasa obučenih za otkrivanje narkotika.

Predsjednik pratio akciju

Akciju je pratio i predsjednik De la Esprijela, koji je rezultate operacije predstavio kao značajan uspjeh u borbi protiv organizovanog kriminala.

On je istakao da je nacionalna policija zadala istorijski udarac narko-terorizmu.

Prema njegovim riječima, droga je bila namijenjena kupcima u Holandiji. Operacija je sprovedena u saradnji sa američkom Agencijom za borbu protiv droga (DEA).

Procijenjena vrijednost zaplijenjenog kokaina značajno se razlikuje u zavisnosti od tržišta. U Kolumbiji je procijenjena na 43 milijarde pezosa, odnosno oko 13,5 miliona dolara, dok bi na tržištu Holandije premašila 200 miliona dolara.

„Sa ulica smo uklonili 75 miliona doza kokaina“, rekao je De la Esprijela.

Odlučan obračun sa kriminalom

Predsjednik je iznio i podatke o dosadašnjim rezultatima aktivnosti vlasti, navodeći da je tokom prvih 75 dana njegovog mandata zaplijenjeno ukupno 132 tone kokaina.

„Svi oblici nasilja hrane se trgovinom drogom“, poručio je.

Rojters navodi da je De la Esprijela politički saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa i član koalicije Štit Amerike. U svom političkom djelovanju obećao je odlučan obračun sa kriminalom i naoružanim grupama.

Velika zapljena u Kartageni dogodila se dan nakon još jedne akcije kolumbijskih snaga na moru. Mornarica je tada u Karipskom moru presrela pošiljku sa 3,5 tone kokaina, a pet osoba je uhapšeno.

(Avaz)

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šećer

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Holandija

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