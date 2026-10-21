Nešto više od polovine Amerikanaca – 55 posto – i dalje podržava smrtnu kaznu za osobe osuđene za najteža krivična djela.

Trećina Amerikanaca smatra da bi država trebalo da pokuša ponovo da izvrši smrtnu kaznu nad osuđenim kriminalcem, ukoliko prvi pokušaj pogubljenja ne uspije, pokazala je anketa agencija Rojters i Ipsos, sprovedena nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja smrtonosnom injekcijom u Tenesiju.

Anketa je pokazala da 39 posto ispitanika smatra da bi, nakon neuspelog pogubljenja, država umjesto toga trebalo da osuđenicima omogući izdržavanje kazne doživotnog zatvora, dok 26 posto ​​ispitanika nije bilo sigurno koji je pristup bolji.

Nacionalno istraživanje otkrilo je da samo manji dio javnosti podržava ponovni pokušaj pogubljenja zatvorenika koji prežive prvi pokušaj. Sa ovim pitanjem se sada suočava Tenesi, nakon što je pedesetogodišnja Krista Pajk prošlog mjeseca u Nešvilu preživjela dva pokušaja pogubljenja smrtonosnom injekcijom.

Svijet Krista Pajk preživjela smrtnu kaznu, a onda je nastao haos: Objavljeni transkripti

Pajk je nakon pokušaja pogubljenja prebačena u bolnicu u kritičnom stanju i sa teškim povredama ruku, nakon što dva puta ubrizgan barbiturat pentobarbital – supstanca koja izaziva opekotine – nije uspio da je usmrti. Ovo je bio drugi slučaj u Tenesiju ove godine u kojem je pogubljenje smrtonosnom injekcijom pošlo po zlu. Krista Pajk je došla svijesti tek pet dana kasnije.

Većina zemalja širom svijeta, kao i 23 američke savezne države, ukinule su smrtnu kaznu. One američke države koje je i dalje primjenjuju, posljednjih godina imaju poteškoća sa nabavkom sredstava za izvršenje pogubljenja, pa su neke od njih razmatrale i druge metode, uključujući streljačke vodove.

Nešto više od polovine Amerikanaca – 55 posto – i dalje podržava smrtnu kaznu za osobe osuđene za najteža krivična djela. Taj procenat je manji u odnosu na 2017. godinu, kada je u anketi Rojtersa/Ipsosa 63 odsto ispitanika izjavilo da podržava ovu praksu. Oko 31 procenata ispitanika u najnovijoj anketi izjavilo je da se protivi smrtnoj kazni, dok 13 odsto ispitanika nije znalo odgovor ili nije odgovorilo na pitanje.

Ovo pitanje je dobilo na novom značaju dok sudovi razmatraju da li države imaju pravo da ponovo pokušaju izvršenje smrtne kazne nakon što prvi pokušaj nije uspio.

Svijet Krista Pajk otpuštena iz bolnice: Vraćena u zatvor

Vrhovni sud SAD nedavno je dozvolio jednoj saveznoj državi da zakaže novi datum pogubljenja nakon što prethodni pokušaj nije uspio. Kenet Smit, osuđen za ubistvo po narudžbini iz 1988. godine, preživio je izvršenje smrtne kazne u Alabami 2022. godine, nakon što zatvorski službenici nisu uspjeli da uspostave intravenski pristup. Međutim, Alabama je u tome uspjela iz drugog pokušaja, 2024. godine, primenom nove metode gušenja azotom.

Američki ministar odbrane Pit Hegset nedavno je pokrenuo ideju o prvom prenosu izvršenja smrtne kazne u SAD uživo – riječ je o planiranom pogubljenju streljanjem Nidala Hasana, bivšeg majora američke vojske koji je ubio 13 ljudi u vojnoj bazi "Fort Hud" u Teksasu.

Nakon brojnih kritika predsednik Donald Tramp je odustao od planova za prenos uživo, mada zvaničnici i dalje namjeravaju da izvrše pogubljenje 3. decembra, prenosi RT Balkan.

Oko 46 posto Amerikanaca, uključujući 29 odsto demokrata i 71 procenat republikanaca, smatra da je prikladno pogubiti Hasana streljanjem. Međutim, 71 odsto ispitanika – uključujući većinu i demokrata i republikanaca – izjavilo je da je neprikladno javno prikazivati izvršenja smrtnih kazni putem televizije ili interneta.