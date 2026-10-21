Državna firma spržila milione: Bez ijednog papira potrošili 9,5 miliona KM, a 60 radnika zaposlili bez konkursa

Tehnički remontni zavod Hadžići uspio je postići impresivan poslovni podvig – akumulirali su više od sedam miliona KM čistog gubitka, potpuno "pojeli" sopstveni kapital i natukli dugove od 21,3 miliona KM, što im je ekspresno donijelo zasluženu crnu značku i negativno mišljenje federalnih revizora.

Dok radnicima duguju milione za doprinose, a državu mole za otplatu dugova na rate, u TRZ Hadžići su patentirali novi model poslovanja, spiskati 9,45 miliona KM na nabavke bez ijednog jedinog papira i dokaza gd‌je je novac stvarno završio.

Bez ijednog konkursa i javnog oglasa "ugurali" su 60 radnika, na sumnjive ugovore o d‌jelu "skršili" još 730.000 KM, dok se u pozadini valjaju milionski sudski sporovi i fantomske zalihe koje niko, pa ni popisna komisija, ne može pronaći u stvarnom svijetu.

Međutim, pravi šou nastaje u sektoru nabavki, gd‌je je TRZ Hadžići spiskao nevjerovatnih 9,45 miliona KM bez ikakvog plana nabavki, izvještaja ili bazične dokumentacije, dokazavši da se milionski ugovori i CNC mašine u javnom sektoru FBiH najbolje kupuju po sistemu "vjerujte nam na riječ".

Duguju 21,3 miliona KM

Akumulirani gubitak premašio je sedam miliona KM, kapital je negativan, a obaveze 21,3 miliona KM, piše Faktor.

Za nabavke vrijedne 9,45 miliona KM nisu osigurane odgovarajuće evidencije i dokumentacija, dok je 60 radnika zaposleno bez javnog oglasa. Na ugovore o d‌jelu potrošeno je više od 730.000 KM.

Tehnički remontni zavod Hadžići d.d., kompanija u kojoj Federacija Bosne i Hercegovine ima 51 odsto vlasništva, dobila je negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija u FBiH na finansijske izvještaje za 2025. godinu, ali i na usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Revizori su utvrdili ozbiljne probleme u finansijskom poslovanju, zapošljavanju, nabavkama, upravljanju rizicima i internim kontrolama, zbog kojih nije bilo moguće potvrditi da finansijski izvještaji realno prikazuju stanje kompanije.

TRZ Hadžići je 2025. godinu završio s neto gubitkom od 1.645.124 KM, nakon što je godinu ranije gubitak iznosio 2.272.051 KM.

Ukupni akumulirani gubitak dostigao je 7.056.007 KM, dok je kapital postao negativan i iznosio minus 894.043 KM.

Kompanija je iskazala ukupne obaveze od 21,3 miliona KM, od čega se 13,95 miliona KM odnosi na kratkoročne obaveze.

Koeficijent tekuće likvidnosti iznosio je 0,7, što, prema revizorima, ukazuje na to da Društvo nije u mogućnosti pravovremeno izmirivati dospjele obaveze iz kratkoročne imovine.

Milionske obaveze i neizmireni doprinosi

Među najvećim problemima su dugovanja prema dobavljačima, zaposlenima i državi. Obaveze prema dobavljačima iznosile su gotovo 6 miliona KM, a samo 187.055 KM nije bilo dospjelo za plaćanje na kraju godine. Preostale obaveze nisu izmirene u ugovorenim rokovima.

Društvo ima i 4,6 miliona KM obaveza po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih. U tom iznosu su 1,84 miliona KM neplaćenih doprinosa za PIO, 1,25 miliona KM doprinosa za zdravstveno osiguranje te 655.228 KM obaveza za neto plate.

TRZ Hadžići je s Poreznom upravom FBiH zaključio sporazum o otplati duga po osnovu javnih prihoda u 60 rata. Ukupan dug prema tom sporazumu iznosio je 5,91 milion KM, uključujući glavnicu, troškove prinudne naplate i kamate. Mjesečna rata iznosi 98.522 KM, a krajnji rok otplate je novembar 2029. godine.

Uprkos akumuliranom gubitku većem od osnovnog kapitala, revizori su konstatovali da organi upravljanja nisu donijeli provedive mjere za osiguranje adekvatnosti kapitala i unapređenje poslovanja.

Za nabavke potrošeni više od devet miliona KM bez dokumentacije

Posebno zabrinjava način na koji su provođene nabavke roba, usluga i radova. TRZ Hadžići za 2025. godinu nije sačinio ni usvojio plan nabavki, nije imao izvještaj o njihovoj realizaciji, a revizorima nisu predočene evidencije i dokumentacija na osnovu kojih bi se mogli provjeriti postupci izbora dobavljača.

Tokom godine ostvaren je promet s dobavljačima od 9.457.243 KM, ali revizori nisu mogli potvrditi da su sredstva trošena uz osiguranje konkurentnosti, transparentnosti, jednakog tretmana ponuđača i najpovoljnijih uvjeta za kompaniju.

Prema navodima rukovodioca komercijalne službe, uobičajena praksa bila je prikupljanje najmanje tri ponude, dok su se za nabavke iznad 5.000 KM formirale komisije. Međutim, dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su ove procedure zaista provedene nije prezentovana.

Kompanija, takođe, nije uredila interne procedure kojima bi se definisali planiranje, odobravanje, provođenje i kontrola nabavki. Revizori su upozorili da zbog toga nije moguće potvrditi da je novac trošen transparentno i ekonomično.

Za ugovore o d‌jelu više od 730.000 KM, bez javnog oglasa zaposleno 60 radnika

Revizori su utvrdili i nepravilnosti prilikom zapošljavanja. Tokom 2025. godine 60 radnika primljeno je na određeno vrijeme bez javnog oglašavanja, putem direktnog upućivanja poziva službama za zapošljavanje, što nije u skladu sa Zakonom o radu, uredbom koja reguliše prijem u radni odnos u javnom sektoru FBiH i pravilnikom kompanije.

Dodatno, za angažman fizičkih lica putem ugovora o d‌jelu potrošeno je 730.638 KM. Ugovori su zaključivani tokom cijele godine, često s istim osobama, za poslove poput rada mehaničara, pomoćnih radnika u proizvodnji, montera, vozača i saradnika u finansijama.

Riječ je o poslovima koji su već sistematizovani i predstavljaju redovne aktivnosti kompanije, a ne privremene i jednokratne zadatke za koje se zaključuju ugovori o d‌jelu. Revizori zato nisu mogli potvrditi opravdanost ovakvog načina angažovanja.

Sporne zalihe i potraživanja, sudski sporovi od 3,1 milion KM

Problemi su utvrđeni i u vrednovanju imovine. TRZ Hadžići je na kraju 2025. godine iskazao stalna sredstva u vrijednosti od 8,75 miliona KM, ali nije procijenio postoje li pokazatelji da je njihova vrijednost umanjena.

Zalihe su iskazane u iznosu od 7,43 miliona KM, uključujući 3,53 miliona KM proizvodnje u toku. Za najveći dio nedovršene proizvodnje, evidentirane još 2024. godine, revizorima nije predočena dokumentacija koja bi potvrdila osnov knjiženja.

Ni popisna komisija nije mogla potvrditi da su podaci o nedovršenoj proizvodnji realni i tačni.

Kompanija nije procijenila ni očekivane kreditne gubitke po potraživanjima od kupaca od 917.750 KM, iako aktivnosti na naplati tih potraživanja nisu poduzete, a ispravka njihove vrijednosti nije izvršena.

Protiv TRZ-a Hadžići vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti 3.103.072 KM, uglavnom zbog naknade štete i tužbi zaposlenika za neisplaćene plate iz 2016. godine. Od tog iznosa, za 2.398.681 KM nisu izvršena odgovarajuća rezervisanja u finansijskim izvještajima, što znači da obaveze mogu biti potcijenjene, a iskazani finansijski rezultat precijenjen.

Uprava nije uspostavila osnovne mehanizme kontrole

Revizori su konstatovali da kompanija nema uspostavljen od‌jel interne revizije, iako je riječ o subjektu od javnog interesa. Nisu doneseni ni brojni interni akti, među kojima su pravilnici o internim kontrolama, nabavkama, planiranju i praćenju poslovanja, korištenju službenih vozila i službenih telefona.

Nije uspostavljen ni registar rizika, a Uprava nije sačinila plan integriteta. Uočeni su i nedostaci u zaštiti povjerljivih podataka, jer dokumenti nisu pravilno klasifikovani i označeni stepenom tajnosti, iako je odgovarajući pravilnik donesen još 2021. godine.

Istovremeno, kompanija je u 2025. godini odobrila značajna ulaganja u proizvodnu opremu. Nabavljene su četiri CNC mašine vrijedne otprilike 1,06 miliona KM, dok je ugovor s kompanijom Sobol Q za opremu iznosio 1,35 miliona KM.

Za finansiranje investicija i tekućih potreba korišten je i kredit Razvojne banke FBiH od 5,7 miliona KM, uz rok otplate od deset godina i godišnju kamatu od 3,9 posto.

Uprkos ulaganjima, finansijski rezultat ostao je negativan, a revizori su upozorili da zbog nepravilnosti u vrednovanju imovine, zaliha, potraživanja i sudskih sporova stvarni gubitak može biti i veći od iskazanog.

TRZ Hadžići je, prema revizorskom izvještaju, suočen s kombinacijom ozbiljnih finansijskih problema i slabosti u upravljanju. Revizori su preporučili uspostavljanje funkcionalnog sistema internih kontrola, zakonito zapošljavanje, uređenje nabavki, procjenu rizika i poduzimanje konkretnih mjera za stabilizaciju poslovanja i očuvanje adekvatnosti kapitala.