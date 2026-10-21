Logo

U Srpskoj rođene 24 bebe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 07:56

Komentari:

0
Слатка беба у бијелој одјећи, изненађеног израза лица, у затвореном простору.
Foto: pexels/Alexander Mass

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, od kojih 11 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, zatim u Prijedoru pet, Bijeljini i Nevesinju po dvije, Doboju, Zvorniku, Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i sedam dječaka, Prijedoru četiri djevojčice i dječak, Bijeljini i Nevesinju po dva dječaka, Doboju i Gradišci po jedna djevojčica, Zvorniku dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

rođene bebe

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Беба дијете

Društvo

U Republici Srpskoj rođene 22 bebe

1 d

0
Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.

Društvo

U Srpskoj rođeno 15 beba

2 d

0
беба дјеца породица 4+ вишечлане породице подршка

Društvo

U Srpskoj rođeno 14 beba

3 d

0
Беба рођене бебе породилиште

Društvo

Najljepše vijesti ovog jutra: Srpska bogatija za 23 bebe

4 d

0

Više iz rubrike

Црква

Društvo

Danas se obilježava Prepodobna Pelagija: Evo koje važno pravilo danas moramo da ispoštujemo

1 h

0
сат будилник вријеме аларм буђење помјерање сата

Društvo

Pripremite se za promjenu: Evo kada se sat vraća unazad

1 h

0
АИ је изван контроле: Будућим верзијама остављао упутства како да заобиђу људски надзор

Društvo

AI je izvan kontrole: Budućim verzijama ostavljao uputstva kako da zaobiđu ljudski nadzor

2 h

0
Киша и пљускови данас у БиХ, најобилније падавине у Херцеговини уз јак југо

Društvo

Kiša i pljuskovi danas u BiH, najobilnije padavine u Hercegovini uz jak jugo

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

59

Državna firma spržila milione: Bez ijednog papira potrošili 9,5 miliona KM, a 60 radnika zaposlili bez konkursa

08

53

Priječani u problemima: Rupe na putevima, stara vodovodna mreža i brojna klizišta

08

47

Svijet kasni u ispunjenju ciljeva klimatske politike

08

38

Amerikanci "podržavaju" ponovni pokušaj pogubljenja: Šta čeka Kristu Pajk

08

36

Haos u Parizu: Lopovi odnijeli Mesijev dres i kapitensku traku, ukraden i Zidanov dres

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima