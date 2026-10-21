U Srpskoj rođene 24 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, od kojih 11 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, zatim u Prijedoru pet, Bijeljini i Nevesinju po dvije, Doboju, Zvorniku, Gradišci po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i sedam dječaka, Prijedoru četiri djevojčice i dječak, Bijeljini i Nevesinju po dva dječaka, Doboju i Gradišci po jedna djevojčica, Zvorniku dječak.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu.
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