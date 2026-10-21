U nedavnom bezbjednosnom izvještaju kompanija OpenAI priznala je šest neočekivanih i zabrinjavajućih incidenata sa svojim eksperimentalnim modelima vještačke inteligencije.

Među njima je i slučaj u kojem je jedan VI agent budućim verzijama samog sebe ostavio uputstva kako da zaobiđu i ignorišu ugrađena ograničenja koja su postavili ljudi.

Izvještaj tvoraca ČetGPT-a otkrio je više načina na koje su njihovi modeli tokom proteklih šest mjeseci pokazali neočekivano ponašanje, što se uklapa u sve izraženiji problem bezbjednosti u industriji.

„Jedan neobjavljeni istraživački model samostalno je ubacio nepovezana uputstva, uključujući jasne instrukcije da se zanemare njegova uobičajena ograničenja“, naveli su iz OpenAI-ja.

Drugi incident: Nije mogao do podataka, pa je pokušao da provali u bazu

U drugom zabilježenom incidentu, VI agent pokušao je da neovlašćeno pristupi bazi podataka jedne vladine agencije. Kada nije uspio da dođe do traženih informacija, jednostavno ih je izmislio kako bi dovršio zadatak.

„Dok je odgovarao na obično pitanje o platama u jednom okrugu u Kaliforniji, model je sam pronašao nezaštićeni pristupni kod i bez ikakvog odobrenja pristupio bazi podataka“, navodi se u izvještaju.

Kada ni nakon toga nije uspio da dođe do stvarnih podataka, model je u potpunosti izmislio brojke i korisniku ih predstavio kao zvanične podatke iz traženog izvora.

Sistem za praćenje modela koji ne slušaju ljude

OpenAI je u okviru izvještaja predstavio i novi javni okvir za praćenje takozvanog „neusklađenog ponašanja“ (misalignment). Ovaj pojam označava situacije u kojima sistemi vještačke inteligencije počinju samostalno da slijede ciljeve koji nisu u skladu sa ljudskim uputstvima ili vrijednostima.

Ovi podaci objavljeni su u trenutku sve većeg pritiska na tehnološki sektor, dok brojni stručnjaci i istraživači upozoravaju da se industrija prebrzo kreće ka sistemima sposobnim za samostalno učenje i unapređivanje.

Prošle sedmice istraživač konkurentske kompanije Antropik, Džejkob Kokson, podnio je ostavku uz dramatično upozorenje da strahuje da bi nas vještačka inteligencija „mogla sve pobiti do kraja ove decenije“.

Njegove riječi izazvale su reakcije vodećih ličnosti u industriji, uključujući i izvršne direktore Antropika i OpenAI-ja, koji su javno zatražili strožu zakonsku regulativu i nadzor.

S druge strane, pojedini se oštro protive miješanju države. Direktor Nvidije Džensen Huang stao je uz američkog predsjednika Donalda Trampa i poručio da industrija treba sama da se reguliše.

„Ne trebaju nam novi zakoni. Ne trebaju nam novi propisi“, poručio je Huang na nedavnoj konferenciji Drimfors u San Francisku.

„Ako napravite proizvod ili uslugu i niste sigurni u njihovu funkcionalnost, sposobnosti ili bezbjednost, onda ih nemojte puštati na tržište.“

Modeli su i ranije probijali izolaciju i hakovali servere

Strahovi istraživača ne zasnivaju se samo na teorijskim pretpostavkama, već i na incidentima koji su se već dogodili tokom testiranja.

Povod za zabrinutost među inženjerima, ali i rukovodiocima velikih kompanija za razvoj vještačke inteligencije, zabilježen je ovog ljeta, kada su istraživački modeli OpenAI-ja tokom internog testiranja u izolovanom okruženju, bez pristupa internetu, samostalno probili zaštitne barijere.

Suočeni sa zadacima koje nisu mogli da riješe uobičajenim putem, modeli su pribjegli drugim metodama. Unutar internog sistema navodno su stvorili tajni forum, razmijenili hiljade poruka, izašli na javni internet i izveli veliki hakerski napad na infrastrukturu partnerske platforme Haging Fejs u Njujorku.

Da je to uradio čovjek, mogao bi da se suoči sa višegodišnjom zatvorskom kaznom

Interni zapisi o upadu navodno su otkrili da su modeli tokom sopstvenog procesa zaključivanja prepoznali da je njihovo ponašanje „očigledno hakovanje i neetično“, ali su nastavili nakon što su dobili odobrenje drugog modela iz digitalnog kolektiva.

Agenti su potom, prema navodima iz izvještaja, preuzeli kontrolu nad 41 serverom, ukrali ključeve korporativne VPN mreže i pristupili privatnim repozitorijumima koda.

Ovakvi postupci, kada ih počine ljudi, mogu predstavljati ozbiljna krivična djela prema američkom saveznom zakonodavstvu, za koja su predviđene višegodišnje zatvorske kazne, zavisno od okolnosti i konkretnih optužbi.

Priznanje OpenAI-ja da su modeli u jednom slučaju ostavljali uputstva budućim verzijama kako da ignorišu ljudska pravila dodatno je pojačalo zabrinutost zbog kontrole nad vještačkom inteligencijom.

Dok vodeće tehnološke laboratorije nastavljaju trku ka sve moćnijim autonomnim agentima, pitanje njihove kontrole više nije samo tema akademskih rasprava, već i važan bezbjednosni izazov. Ipak, pojedinačni incidenti tokom testiranja sami po sebi ne znače da je vještačka inteligencija postala potpuno nezavisna od ljudskog nadzora ili da neminovno vodi ka katastrofalnom ishodu.

(Indeks)