Kiša i pljuskovi danas u BiH, najobilnije padavine u Hercegovini uz jak jugo

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje postepeno naoblačenje sa juga, koje će donijeti kišu i pljuskove, a najobilnije padavine očekuju se u Hercegovini, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Vjetar će biti umjeren, južnog i jugoistočnog smjera, a povremeno se očekuju i jaki udari juga.

Najniža jutarnja temperatura vazduha biće uglavnom između 6 i 11 stepeni, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena, a na sjeveroistoku Bosne moguće su i nešto više temperature.

Vrijeme u Sarajevu

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana povremeno je moguća kiša. Jutarnja temperatura biće oko osam, a dnevna oko 19 stepeni.

Narednih dana

Prema prognozi FHMZ-a za gradove, kiša se očekuje i u četvrtak, uz osjetno niže dnevne temperature, od 10 stepeni u Bihaću i Banjaluci do 17 stepeni u Mostaru i Trebinju.

U petak se očekuje razvedravanje, ali i hladno jutro. Jutarnje temperature kretaće se od jednog stepena u Bugojnu do četiri stepena u Tuzli, dok će na jugu zemlje biti oko 10 stepeni Celzijusovih.

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