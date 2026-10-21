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Svaka ideja je gora od prethodne: Kako je Ursula ponovo iznervirala evropske zemlje

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21.10.2026 07:40

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Урсула фон дер Лајн
Foto: Tanjug/Abdul Saboor/Pool Photo via AP

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izaziva sve veće nezadovoljstvo među državama članicama Evropske unije zbog prekoračenja svojih ovlašćenja u oblasti spoljne politike, piše „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na diplomatske izvore.

Među inicijativama koje su izazvale kritike nalaze se njen prijedlog da se Kanadi dodijeli status pridruženog člana, kao i ideja o osnivanju Evropskog savjeta za bezbjednost.

„Ursula fon der Lajen iznervirala je evropske prestonice prekoračenjem svojih nadležnosti u spoljnoj politici“, navodi britanski list u tekstu objavljenom 20. oktobra.

Prijedlog o formiranju novog bezbjednosnog tijela naišao je na otpor zbog bojazni da bi ono moglo da duplira nadležnosti NATO-a.

Istovremeno, Italija predlaže reforme kojima bi se ojačala kontrola država članica nad spoljnom i odbrambenom politikom Evropske unije, navodi se u dokumentu u koji je „Fajnenšel tajms“ imao uvid.

Prema diplomatskim izvorima, cilj tih reformi jeste da se spriječi dalje proširivanje ovlašćenja Evropske komisije i očuva institucionalna ravnoteža unutar Unije.

„Politiko“ je 7. oktobra objavio da je više evropskih diplomata dovelo u pitanje prijedloge Ursule fon der Lajen o uspostavljanju „protokola za vanredne bezbjednosne situacije“ i formiranju Evropskog savjeta za bezbjednost.

Diplomate su upozorile da bi za sprovođenje obje inicijative mogli da budu potrebni mjeseci, kao i da bi one mogle da dupliraju mehanizme koji već postoje u Evropskoj uniji.

„Veoma smo zabrinuti zbog protokola za vanredne bezbjednosne situacije“, izjavio je jedan od diplomata.

On je podsjetio da Evropska unija već raspolaže instrumentima za reagovanje u kriznim situacijama, koji su svoju efikasnost pokazali tokom pandemije virusa korona.

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Ursula fon der Lajen

Evropska unija

Evropa

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