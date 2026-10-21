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Mask ograničio Starlink, Ukrajina u problemu

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21.10.2026 07:06

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Маск у Давосу
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Američki milijarder Ilon Mask prošle sedmice naredio je usporavanje vojne verzije Starlinka, satelitske usluge kompanije Spejs eks, na koju se Ukrajina u velikoj mjeri oslanja. O tome je u utorak izvijestio Vol strit žurnal, pozivajući se na američke zvaničnike i izvore upoznate sa slučajem.

Prema pisanju ovog lista, Mask i američki predsjednik Donald Tramp razgovarali su telefonom o ovoj odluci ubrzo nakon što je usporavanje postalo javno, dok je Tramp bio u predizbornoj kampanji. Vol strit žurnal navodi da su njih dvojica o ovom pitanju razgovarala i prije donošenja odluke.

Rojters je ranije ekskluzivno objavio da je naredba o ograničavanju sistema stigla iz Bijele kuće. Mask, kompanija Spejs eks i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na upite Rojters, dok agencija nije mogla nezavisno potvrditi navode koje je objavio Vol strit žurnal.

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Otežani napadi

Ukrajinske snage Starlink koriste za komunikaciju na ratištu i upravljanje dronovima. Ograničavanje usluge otežalo je ukrajinske napade dronovima na Rusiju, kao i odbranu od ruskih napada.

Odnosi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s Vašingtonom nalaze se na najnižoj tački nakon što je Tramp najavio dogovor o kupovini ruskog dizela i odustao od uvođenja novih sankcija Moskvi.

Tramp je takođe poručio Kijevu da obustavi napade na ruske rafinerije, a Ukrajince je pozvao da smijene Zelenskog.

Zelenski trenutno boravi u Oslu, gd‌je pokušava popraviti odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. U utorak je izjavio da je s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom razgovarao, između ostalog, o "situaciji sa Starlinkom/Starshieldom, koju bi trebalo vratiti u prethodno stanje".

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Nije ukinut pristup

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u utorak da Vašington nije ukinuo Ukrajini pristup satelitskoj mreži Starlink.

Ipak, nagovijestio je da je problem povezan s uslovima korištenja usluge koje Kijev mora poštovati.

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Tagovi :

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Starlink

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