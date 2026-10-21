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Rojters: Iran odugovlači pregovore kako bi oslabio Trampa, Ormuski moreuz ostaje tačka spora

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21.10.2026 06:39

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Демонстранти машу иранским заставама током скупа подршке властима на тргу у Техерану, у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Tenzije između Izraela i Irana ne jenjavaju, dok Vašington i Teheran ostaju na suprotstavljenim pozicijama u vezi sa uslovima za nastavak pregovora.

Ormuski moreuz i dalje je u središtu spora, a iranska strategija odugovlačenja pregovora, prema pisanju Rojtersa, dovodi se u vezu i sa predstojećim izborima za Kongres SAD.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je „posvećen rušenju iranskog režima“, što bi, kako je naveo, dovelo i do sloma Hezbolaha u Libanu.

Američka vojska smatra da je oko 95 odsto brodova uspješno prolazilo kroz Ormuski moreuz, odbacujući tvrdnje Teherana o nailasku tankera na mine i zatvaranju plovnog puta.

Islamska Republika poručuje da će odgovoriti na svaki novi napad, ali da ostaje otvorena za diplomatiju, dok američke zahtjeve smatra glavnom preprekom za nastavak pregovora.

S druge strane, Rojters piše da iranski zvaničnici odugovlače pregovore kako bi oslabili političku poziciju američkog predsjednika Donalda Trampa uoči kongresnih izbora.

U međuvremenu, broj poginulih u napadu jemenskih Huta na vojni kamp vladinih snaga na jugu Jemena porastao je na 73.

(RTS)

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Sjedinjene Američke Države

Huti

Amerika

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

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