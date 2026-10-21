Rojters: Iran odugovlači pregovore kako bi oslabio Trampa, Ormuski moreuz ostaje tačka spora

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tenzije između Izraela i Irana ne jenjavaju, dok Vašington i Teheran ostaju na suprotstavljenim pozicijama u vezi sa uslovima za nastavak pregovora.
Ormuski moreuz i dalje je u središtu spora, a iranska strategija odugovlačenja pregovora, prema pisanju Rojtersa, dovodi se u vezu i sa predstojećim izborima za Kongres SAD.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je „posvećen rušenju iranskog režima“, što bi, kako je naveo, dovelo i do sloma Hezbolaha u Libanu.
Američka vojska smatra da je oko 95 odsto brodova uspješno prolazilo kroz Ormuski moreuz, odbacujući tvrdnje Teherana o nailasku tankera na mine i zatvaranju plovnog puta.
Islamska Republika poručuje da će odgovoriti na svaki novi napad, ali da ostaje otvorena za diplomatiju, dok američke zahtjeve smatra glavnom preprekom za nastavak pregovora.
S druge strane, Rojters piše da iranski zvaničnici odugovlače pregovore kako bi oslabili političku poziciju američkog predsjednika Donalda Trampa uoči kongresnih izbora.
U međuvremenu, broj poginulih u napadu jemenskih Huta na vojni kamp vladinih snaga na jugu Jemena porastao je na 73.
(RTS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
10 h0
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Najnovije
Najčitanije
08
59
08
53
08
47
08
38
08
36
Trenutno na programu