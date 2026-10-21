Kritičnih 48 sati u BiH: Ugroženo 13 mjesta, izdata upozorenja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U narednih 48 sati u BiH se očekuju obilne padavine koje bi mogle dovesti do bujičnih poplava i pokretanje klizišta. Federalna uprava civilne zaštite upozorava građane, a upozorenje je i građanima Srpske. Na banjalučkoj regiji aktivan je narandžasti meteoalarm zbog jakih udara vjetra.
Obilne padavine koje se očekuju u naredna dva dana mogle bi izazvati poplave i pokretanje klizišta u pojedinim dijelovima BiH, upozorila je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ). Za banjalučku regiju danas je aktivan narandžasti meteoalarm zbog jakih udara vjetra
Upozorenje visokog nivoa izdato je za srijedu, 21. oktobar, i četvrtak, 22. oktobar, a najveće količine kiše prognozirane su na jugu BiH.
Prema izvještaju ARISTOTLE-ENHSP, oznake AR0327, koji je objavljen u utorak, 20. oktobra, u Hercegovini bi za 48 časova moglo pasti između 50 i 100 milimetara kiše. Na krajnjem jugu lokalno se očekuje i do 120 milimetara, dok je za sjeverne dijelove BiH prognozirano do 30 milimetara padavina.
Društvo
Nedim Sladić upozorava: Hercegovini prijete bujične poplave
Kiša bi trebalo da počne u srijedu ujutro, a najintenzivnije padavine očekuju se do četvrtka ujutro. Slabija kiša moguća je i tokom četvrtka poslijepodne i uveče.
Iz Federalne uprave civilne zaštite upozoravaju da bi velika količina padavina u kratkom periodu mogla dovesti do naglog rasta vodostaja rijeka i manjih vodotoka, što povećava opasnost od izlivanja vode i plavljenja ugroženih područja.
Hronika
Starija žena opljačkana usred dana u centru Sarajeva
Kao posebno rizično izdvojeno je područje sjeverozapadno od Konjica, dok bi natopljeno zemljište moglo stvoriti uslove za pokretanje klizišta.
Upozorenjem je obuhvaćeno šire područje južne BiH, uključujući Mostar, Konjic, Trebinje, Foču, Jablanicu, Stolac, Široki Brijeg, Nevesinje, Bileću, Čitluk, Ljubinje, Gacko i Kalinovik, kao i okolna naselja.
Nadležne službe pozvale su stanovništvo da redovno prati vremenske prognoze i upozorenja civilne zaštite, te da na vrijeme preduzme mjere kako bi smanjilo moguću štetu.
Društvo
Danas se obilježava Prepodobna Pelagija: Evo koje važno pravilo danas moramo da ispoštujemo
Posebno se preporučuje čišćenje odvodnih kanala i slivnika, kao i zaštita imovine na lokacijama koje su ranije bile izložene poplavama.
- Smanjite putovanja na minimum, naročito u blizini korita rijeka, bujičnih tokova i područja podložnih klizištima. Vozačima se savjetuje da prilagode vožnju uslovima na putu zbog smanjene vidljivosti i opasnosti od odrona i vode na kolovozu - poručili su iz Federalne uprave civilne zaštite.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
Najčitanije
08
59
08
53
08
47
08
38
08
36
Trenutno na programu