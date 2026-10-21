Američki predsjednik Donald Tramp sinoć je u Ovalnom kabinetu oštro prekinuo novinara i poručio mu da ućuti. Incident se dogodio dok je Tramp odgovarao na pitanja novinara.

„Jeste li vi bolesni?“

Novinar Endru Fajnberg iz Independenta pokušao je da postavi pitanje o promjenama u parku Ist Potomak, koje obuhvataju i izgradnju novog terena za golf.

YIKES -- Trump loses his shit at a reporter for the third time during this Q&A -- "Wait wait -- Quiet. Quiet!!!! What's wrong with you? Are you a SICK person?" https://t.co/2iiELisaxg — Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026

„Što se tiče terena za golf, gospodine, vi posjedujete mnogo terena...“, započeo je Fajnberg, ali ga je Tramp prekinuo.

„Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj“, rekao je Tramp.

Kada je Fajnberg pokušao da nastavi, američki predsjednik mu je poručio: „Tišina, tišina“, pri čemu je drugu riječ izgovorio vidno iznerviran.

„Šta nije u redu s vama? Jeste li vi bolesni?“, upitao je Tramp.

„Koliko znam, nisam, gospodine“, odgovorio je Fajnberg.

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Džej Di Vens: Tramp je uništio imbecilnog novinara

Fajnberg je kasnije u svom izvještaju naveo da je nedavno bio na redovnom sistematskom pregledu i da je zdrav. Istakao je da je samo radio svoj posao i najavio da se sutra vraća.

Na incident je reagovao i američki potpredsjednik Džej Di Vens, koji je na društvenoj mreži Iks napao Fajnberga.

Uz snimak razgovora objavio je komentar:

„Predsjednik Donald Dž. Tramp uništio je imbecilnog 'novinara' Endrua Fajnberga zbog neprimjerenog ponašanja u Ovalnom kabinetu.“

Fajnberg mu je odgovorio:

„Ako me već planirate vrijeđati, barem imajte hrabrosti da označite moj profil.“

„Tiho, prasice“

Trampov odnos s medijima bio je napet tokom oba njegova mandata, a američki predsjednik više puta je verbalno napadao novinare.

Trump to a female reporter: “Quiet, quiet piggy.” https://t.co/348tHgTgzu — Clash Report (@clashreport) November 18, 2025

Prošlog novembra, u predsjedničkom avionu „Er fors van“ (Air Force One), izvrijeđao je novinarku koja mu je postavila pitanje o dokumentima povezanim s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

„Tiho, prasice“, poručio je tada Tramp novinarki.