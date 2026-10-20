Jaka kiša, grmljavina i mogućnost bujičnih poplava očekuju se u srijedu, 21. oktobra, u pojedinim dijelovima BiH, upozorio je meteorolog Nedim Sladić.

Prema njegovim prognozama, najviše padavina očekuje se na jugu Hercegovine, gdje bi u kratkom vremenskom periodu mogle pasti veće količine kiše.

Sladić je objasnio da će atmosfera biti izrazito nestabilna, a da vremenski uslovi pogoduju razvoju snažnih grmljavinskih oblaka i intenzivnih pljuskova.

Kako je naveo, visinske meteorološke karte ukazuju na dobro razvijen ciklonalni sistem, koji će, uz snažna uzlazna strujanja i veliku količinu vlage u atmosferi, stvoriti uslove za obilne padavine.

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Najkritičniji period očekuje se u srijedu sredinom dana, a posebno u poslijepodnevnim časovima.

Na udaru bi se mogla naći područja južne Hercegovine, naročito ona uz granicu sa Hrvatskom i Crnom Gorom.

Sladić upozorava da bi zbog velike količine kiše koja može pasti za kratko vrijeme lokalno moglo doći do bujičnih poplava.

Dodatni problem predstavlja mogućnost da se grmljavinski oblaci više puta formiraju iznad istih područja, što bi dovelo do novih i obilnijih padavina.

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Veće količine kiše prognoziraju se i na planinskom području Dinarida, posebno na potezu Prenj–Velež–Čabulja–Čvrsnica, gdje reljef dodatno pogoduje obilnim padavinama.

Poboljšanje vremenskih prilika prognozira se tokom noći sa srijede na četvrtak.

Sladić je naglasio da su upravo ovakvi vremenski uslovi razlog zbog kojeg su nadležne hidrometeorološke službe izdale narandžasto upozorenje.