Problemi za korisnike širom Evrope: Kvar „Gugl klauda“ pogodio i banke

Autor:ATV redakcija
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Veliki prekid rada usluga servisa "Gugl klaud" u Britaniji izazvao je široko rasprostranjene tehničke poremećaje širom Evrope, što je uticalo na bankarske korisnike i druge onlajn usluge, saopštili su "Gugl" i pogođeni korisnici.
Pogođena je infrastruktura u regiji Londona, a posljedice se osjećaju po korisnike izvan granica Velike Britanije. Prekid je uticao na digitalna plaćanja i usluge poslovanja kod finansijskih provajdera, uključujući digitalne banke Revolut i ING.
Korisnici u nekoliko evropskih zemalja žalili su se na privremena ograničenja pristupa aplikacijama i transakcijama.
Brojne druge veb stranice i poslovne aplikacije koje se oslanjaju na "Gugl klaud" infrastrukturu takođe su imale problema, prenijela je agencija DPA.
"Gugl" je na svojim stranicama o statusu potvrdio da postoje tehničke poteškoće i da hitno radi na otklanjanju kvara.
Saopšteno je da se još analiziraju puni obim međunarodne štete i uzrok prekida rada u zoni londonskog centra za podatke, prenosi Srna.
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