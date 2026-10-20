Problemi za korisnike širom Evrope: Kvar „Gugl klauda“ pogodio i banke

Veliki prekid rada usluga servisa "Gugl klaud" u Britaniji izazvao je široko rasprostranjene tehničke poremećaje širom Evrope, što je uticalo na bankarske korisnike i druge onlajn usluge, saopštili su "Gugl" i pogođeni korisnici.

Pogođena je infrastruktura u regiji Londona, a posljedice se osjećaju po korisnike izvan granica Velike Britanije. Prekid je uticao na digitalna plaćanja i usluge poslovanja kod finansijskih provajdera, uključujući digitalne banke Revolut i ING.

Korisnici u nekoliko evropskih zemalja žalili su se na privremena ograničenja pristupa aplikacijama i transakcijama.

Brojne druge veb stranice i poslovne aplikacije koje se oslanjaju na "Gugl klaud" infrastrukturu takođe su imale problema, prenijela je agencija DPA.

"Gugl" je na svojim stranicama o statusu potvrdio da postoje tehničke poteškoće i da hitno radi na otklanjanju kvara.

Saopšteno je da se još analiziraju puni obim međunarodne štete i uzrok prekida rada u zoni londonskog centra za podatke, prenosi Srna.